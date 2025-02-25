https://ria.ru/20250225/retsepty-2001519480.html
Кабинеты выдачи рецептов заработали во всех вологодских поликлиниках
Кабинеты выдачи рецептов заработали во всех вологодских поликлиниках - РИА Новости, 25.02.2025
Кабинеты выдачи рецептов заработали во всех вологодских поликлиниках
Во всех поликлиниках Вологодской области начали работу кабинеты выдачи рецептов на льготные лекарства, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:21:00+03:00
2025-02-25T15:21:00+03:00
2025-02-25T15:21:00+03:00
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Во всех поликлиниках Вологодской области начали работу кабинеты выдачи рецептов на льготные лекарства, сообщает пресс-служба губернатора. Записаться на прием можно через регистратуру поликлиники, к которой прикреплен пациент. Для оформления рецепта необходимо предоставить назначение лечащего врача. "Оптимизируем систему отпуска лекарств для льготников. Теперь пациенты могут получить рецепты быстрее, минуя терапевтов. Кроме того, станет возможным сократить очереди и освободить дополнительное время для записи на прием к участковым врачам", – сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Выписывать рецепты медики будут только на те льготные лекарства, которые есть в наличии. Поможет им в этом новая информационная система "ПроМед". С помощью сервиса станет возможным проверить наличие препаратов и всех аналоговых замен на складе в режиме онлайн. Кроме того, в ближайшее время начнет работу голосовой помощник Светлана, который будет подтверждать запись к терапевту. Это поможет избежать искусственных очередей. В числе грядущих нововведений в сфере здравоохранения - создание кабинета по выдаче справок "в один шаг", отмена принципа прикрепления пациента к конкретному участку и введение записи к "узким" специалистам через терапевта.
https://ria.ru/20250225/shkoly-2001489507.html
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов
Кабинеты выдачи рецептов заработали во всех вологодских поликлиниках
Кабинеты выдачи рецептов заработали во всех поликлиниках Вологодской области
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Во всех поликлиниках Вологодской области начали работу кабинеты выдачи рецептов на льготные лекарства, сообщает пресс-служба губернатора.
Записаться на прием можно через регистратуру поликлиники, к которой прикреплен пациент. Для оформления рецепта необходимо предоставить назначение лечащего врача.
"Оптимизируем систему отпуска лекарств для льготников. Теперь пациенты могут получить рецепты быстрее, минуя терапевтов. Кроме того, станет возможным сократить очереди и освободить дополнительное время для записи на прием к участковым врачам", – сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
.
Выписывать рецепты медики будут только на те льготные лекарства, которые есть в наличии. Поможет им в этом новая информационная система "ПроМед". С помощью сервиса станет возможным проверить наличие препаратов и всех аналоговых замен на складе в режиме онлайн.
Кроме того, в ближайшее время начнет работу голосовой помощник Светлана, который будет подтверждать запись к терапевту. Это поможет избежать искусственных очередей.
В числе грядущих нововведений в сфере здравоохранения - создание кабинета по выдаче справок "в один шаг", отмена принципа прикрепления пациента к конкретному участку и введение записи к "узким" специалистам через терапевта.