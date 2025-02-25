Пушков назвал внезапные последствия мира на Украине
Пушков: завершение украинского конфликта может спровоцировать распад Евросоюза
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Завершение украинского конфликта может привести к распаду Евросоюза, такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алесей Пушков.
"Его наиболее драматическим последствием (Украинского синдрома. — Прим. ред.) будет ослабление власти Брюсселя и кризис "евроинтеграции", вплоть до откола от ЕС некоторых государств и в итоге — вплоть возможного распада Евросоюза", — считает парламентарий.
В то время как президент США Дональд Трамп уже воспринимает украинский вопрос как политическое и экономическое бремя, для ЕС и Британии он, напротив, остается чуть ли не смыслом существования, указал Пушков.
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"Вложив огромные финансовые и политические ресурсы в поддержку Киева, инвестировав в нее свой личный авторитет, они попали в "украинскую ловушку", когда отказ от прежней политики видится им (Европейским политикам. — Прим. ред.) бОльшим злом, чем ее продолжение", — резюмировал сенатор.
Ранее экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андрс Фог Расмуссен заявил, что Европа должна смириться с собственным одиночеством на фоне "враждебной" политики президента США Дональда Трампа в отношении НАТО. По его мнению, отношения между странами НАТО "рассыпаются на глазах".