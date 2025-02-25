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Пушков назвал внезапные последствия мира на Украине - РИА Новости, 25.02.2025
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05:24 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/raspad-2001396485.html
Пушков назвал внезапные последствия мира на Украине
Пушков назвал внезапные последствия мира на Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Пушков назвал внезапные последствия мира на Украине
Завершение украинского конфликта может привести к распаду Евросоюза, такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:24:00+03:00
2025-02-25T05:24:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Завершение украинского конфликта может привести к распаду Евросоюза, такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алесей Пушков.По его словам, после поражения Украины, которое европейские лидеры так отчаянно стараются не замечать вопреки интересам народа, ЕС ожидает "украинский синдром"."Его наиболее драматическим последствием (Украинского синдрома. — Прим. ред.) будет ослабление власти Брюсселя и кризис "евроинтеграции", вплоть до откола от ЕС некоторых государств и в итоге — вплоть возможного распада Евросоюза", — считает парламентарий.В то время как президент США Дональд Трамп уже воспринимает украинский вопрос как политическое и экономическое бремя, для ЕС и Британии он, напротив, остается чуть ли не смыслом существования, указал Пушков."Вложив огромные финансовые и политические ресурсы в поддержку Киева, инвестировав в нее свой личный авторитет, они попали в "украинскую ловушку", когда отказ от прежней политики видится им (Европейским политикам. — Прим. ред.) бОльшим злом, чем ее продолжение", — резюмировал сенатор.Ранее экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андрс Фог Расмуссен заявил, что Европа должна смириться с собственным одиночеством на фоне "враждебной" политики президента США Дональда Трампа в отношении НАТО. По его мнению, отношения между странами НАТО "рассыпаются на глазах".
https://ria.ru/20250224/pushkov-2001188587.html
https://ria.ru/20250222/pushkov-2001032694.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, брюссель, нато, совет федерации рф, евросоюз
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Брюссель, НАТО, Совет Федерации РФ, Евросоюз
Пушков назвал внезапные последствия мира на Украине

Пушков: завершение украинского конфликта может спровоцировать распад Евросоюза

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Завершение украинского конфликта может привести к распаду Евросоюза, такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алесей Пушков.
По его словам, после поражения Украины, которое европейские лидеры так отчаянно стараются не замечать вопреки интересам народа, ЕС ожидает "украинский синдром".
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"Его наиболее драматическим последствием (Украинского синдрома. — Прим. ред.) будет ослабление власти Брюсселя и кризис "евроинтеграции", вплоть до откола от ЕС некоторых государств и в итоге — вплоть возможного распада Евросоюза", — считает парламентарий.
В то время как президент США Дональд Трамп уже воспринимает украинский вопрос как политическое и экономическое бремя, для ЕС и Британии он, напротив, остается чуть ли не смыслом существования, указал Пушков.
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"Вложив огромные финансовые и политические ресурсы в поддержку Киева, инвестировав в нее свой личный авторитет, они попали в "украинскую ловушку", когда отказ от прежней политики видится им (Европейским политикам. — Прим. ред.) бОльшим злом, чем ее продолжение", — резюмировал сенатор.
Ранее экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андрс Фог Расмуссен заявил, что Европа должна смириться с собственным одиночеством на фоне "враждебной" политики президента США Дональда Трампа в отношении НАТО. По его мнению, отношения между странами НАТО "рассыпаются на глазах".
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