https://ria.ru/20250225/raspad-2001396485.html

Пушков назвал внезапные последствия мира на Украине

Пушков назвал внезапные последствия мира на Украине - РИА Новости, 25.02.2025

Пушков назвал внезапные последствия мира на Украине

Завершение украинского конфликта может привести к распаду Евросоюза, такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T05:24:00+03:00

2025-02-25T05:24:00+03:00

2025-02-25T05:24:00+03:00

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брюссель

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Завершение украинского конфликта может привести к распаду Евросоюза, такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алесей Пушков.По его словам, после поражения Украины, которое европейские лидеры так отчаянно стараются не замечать вопреки интересам народа, ЕС ожидает "украинский синдром"."Его наиболее драматическим последствием (Украинского синдрома. — Прим. ред.) будет ослабление власти Брюсселя и кризис "евроинтеграции", вплоть до откола от ЕС некоторых государств и в итоге — вплоть возможного распада Евросоюза", — считает парламентарий.В то время как президент США Дональд Трамп уже воспринимает украинский вопрос как политическое и экономическое бремя, для ЕС и Британии он, напротив, остается чуть ли не смыслом существования, указал Пушков."Вложив огромные финансовые и политические ресурсы в поддержку Киева, инвестировав в нее свой личный авторитет, они попали в "украинскую ловушку", когда отказ от прежней политики видится им (Европейским политикам. — Прим. ред.) бОльшим злом, чем ее продолжение", — резюмировал сенатор.Ранее экс-генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андрс Фог Расмуссен заявил, что Европа должна смириться с собственным одиночеством на фоне "враждебной" политики президента США Дональда Трампа в отношении НАТО. По его мнению, отношения между странами НАТО "рассыпаются на глазах".

https://ria.ru/20250224/pushkov-2001188587.html

https://ria.ru/20250222/pushkov-2001032694.html

https://ria.ru/20250225/makron-2001385733.html

украина

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в мире, украина, сша, дональд трамп, брюссель, нато, совет федерации рф, евросоюз