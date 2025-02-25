https://ria.ru/20250225/pvo-2001534989.html

ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и областью

ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и областью - РИА Новости, 25.02.2025

ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и областью

Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом, Яковлевским округом, Белгородским и Борисовским районами, пострадавших нет, осколками повреждены дом и... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:27:00+03:00

2025-02-25T16:27:00+03:00

2025-02-25T16:35:00+03:00

безопасность

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом, Яковлевским округом, Белгородским и Борисовским районами, пострадавших нет, осколками повреждены дом и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее на всей территории области была объявлена ракетная опасность, она продлилась 25 минут."Над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами, Яковлевским округом сработала наша система ПВО - сбиты воздушные цели. В результате падения обломков в посёлке Томаровка Яковлевского округа в одном частном домовладении повреждена кровля. Также осколками посечён один легковой автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001198392.html

белгород

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безопасность, белгород, вячеслав гладков, белгородская область