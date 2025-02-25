https://ria.ru/20250225/putin-2001476780.html

Путин во вторник проведет внутренние совещания в Кремле

Путин во вторник проведет внутренние совещания в Кремле - РИА Новости, 25.02.2025

Путин во вторник проведет внутренние совещания в Кремле

Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле проведет внутренние совещания, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:31:00+03:00

2025-02-25T12:31:00+03:00

2025-02-25T12:39:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в Кремле проведет внутренние совещания, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня достаточно спокойный день внутренних встреч, совещаний и так далее, (Путин - ред.) работает и по селектору, как правило это работа членов правительства с руководством администрации, руководителями других ведомств", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250222/putin-2001020014.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков