https://ria.ru/20250225/prokuratura-2001472391.html

Прокуратура проверит два иностранных танкера после жалоб российских моряков

Прокуратура проверит два иностранных танкера после жалоб российских моряков - РИА Новости, 25.02.2025

Прокуратура проверит два иностранных танкера после жалоб российских моряков

Находкинская транспортная прокуратура проверит соблюдение прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и CarolineBezengi, которые жалуются на долги по... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:14:00+03:00

2025-02-25T12:14:00+03:00

2025-02-25T12:18:00+03:00

николай суханов

находка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16143/28/161432802_12:0:3434:1925_1920x0_80_0_0_1de77cae85a10a34d672e423f2ab4a99.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Находкинская транспортная прокуратура проверит соблюдение прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и CarolineBezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Находкинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав российских моряков в составе экипажей двух иностранных судов, следующих в порт Восточный Приморского края. По предварительной информации, членам экипажей танкеров Sagar Violet и CarolineBezengi на протяжении длительного времени не выплачивается заработная плата. Кроме того, на одном из судов отмечается дефицит продуктов питания", - сказал собеседник агентства. По его словам, по прибытии танкеров в порт находкинский транспортный прокурор Станислав Дремов совместно с капитаном морского порта проведут встречу с членами экипажей для установления обстоятельств и принятия при необходимости мер реагирования. Как сообщает Российский профсоюз моряков, судно Caroline Bezengi ходит под флагом Палау. На борту судна, принадлежащего Lagosmarine Ltd, находятся 13 российских моряков и 12 граждан Индонезии, нанятых через петербургскую крюинговую компанию "Лапа". По данным профсоюза, россияне не получают зарплату уже 2,5 месяца, а их индонезийские коллеги — 1,5 месяца. К концу января общая сумма задолженности перед экипажем достигла почти 179 тысяч евро. Кроме того, на борту судна заканчиваются запасы продуктов — их хватит всего на пару дней, отмечает профсоюз. Моряки написали обращение в морскую администрацию порта с просьбой провести проверку. "Подобные ситуации наблюдаются и на других судах компании Lagosmarine Ltd. Например, на Sagar Violet, которое сейчас направляется в порт Козьмино, и Clyde Noble, идущее в Усть-Лугу, моряки тоже жалуются на задержки зарплаты и нарушения их прав", - отмечает РПСМ. Ранее во вторник председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов сообщил РИА Новости, что российский экипаж танкера Sagar Violet под флагом Палау попросил о помощи, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата. Сумма долга для некоторых членов команды составляет почти 155 тысяч евро. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя, отмечал Суханов.

https://ria.ru/20241212/nahodka-1988728226.html

https://ria.ru/20241018/nahodka-1978650883.html

находка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай суханов, находка