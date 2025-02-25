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Прокуратура проверит два иностранных танкера после жалоб российских моряков - РИА Новости, 25.02.2025
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12:14 25.02.2025 (обновлено: 12:18 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/prokuratura-2001472391.html
Прокуратура проверит два иностранных танкера после жалоб российских моряков
Прокуратура проверит два иностранных танкера после жалоб российских моряков - РИА Новости, 25.02.2025
Прокуратура проверит два иностранных танкера после жалоб российских моряков
Находкинская транспортная прокуратура проверит соблюдение прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и CarolineBezengi, которые жалуются на долги по... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:14:00+03:00
2025-02-25T12:18:00+03:00
николай суханов
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Находкинская транспортная прокуратура проверит соблюдение прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и CarolineBezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Находкинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав российских моряков в составе экипажей двух иностранных судов, следующих в порт Восточный Приморского края. По предварительной информации, членам экипажей танкеров Sagar Violet и CarolineBezengi на протяжении длительного времени не выплачивается заработная плата. Кроме того, на одном из судов отмечается дефицит продуктов питания", - сказал собеседник агентства. По его словам, по прибытии танкеров в порт находкинский транспортный прокурор Станислав Дремов совместно с капитаном морского порта проведут встречу с членами экипажей для установления обстоятельств и принятия при необходимости мер реагирования. Как сообщает Российский профсоюз моряков, судно Caroline Bezengi ходит под флагом Палау. На борту судна, принадлежащего Lagosmarine Ltd, находятся 13 российских моряков и 12 граждан Индонезии, нанятых через петербургскую крюинговую компанию "Лапа". По данным профсоюза, россияне не получают зарплату уже 2,5 месяца, а их индонезийские коллеги — 1,5 месяца. К концу января общая сумма задолженности перед экипажем достигла почти 179 тысяч евро. Кроме того, на борту судна заканчиваются запасы продуктов — их хватит всего на пару дней, отмечает профсоюз. Моряки написали обращение в морскую администрацию порта с просьбой провести проверку. "Подобные ситуации наблюдаются и на других судах компании Lagosmarine Ltd. Например, на Sagar Violet, которое сейчас направляется в порт Козьмино, и Clyde Noble, идущее в Усть-Лугу, моряки тоже жалуются на задержки зарплаты и нарушения их прав", - отмечает РПСМ. Ранее во вторник председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов сообщил РИА Новости, что российский экипаж танкера Sagar Violet под флагом Палау попросил о помощи, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата. Сумма долга для некоторых членов команды составляет почти 155 тысяч евро. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя, отмечал Суханов.
https://ria.ru/20241212/nahodka-1988728226.html
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николай суханов, находка
Николай Суханов, Находка
Прокуратура проверит два иностранных танкера после жалоб российских моряков

Прокуратура Находки проверит соблюдение прав моряков с двух иностранных танкеров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПорт Находки
Порт Находки - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Порт Находки. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Находкинская транспортная прокуратура проверит соблюдение прав российских моряков с танкеров Sagar Violet и CarolineBezengi, которые жалуются на долги по зарплате и дефицит продуктов, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Находкинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав российских моряков в составе экипажей двух иностранных судов, следующих в порт Восточный Приморского края. По предварительной информации, членам экипажей танкеров Sagar Violet и CarolineBezengi на протяжении длительного времени не выплачивается заработная плата. Кроме того, на одном из судов отмечается дефицит продуктов питания", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, по прибытии танкеров в порт находкинский транспортный прокурор Станислав Дремов совместно с капитаном морского порта проведут встречу с членами экипажей для установления обстоятельств и принятия при необходимости мер реагирования.
Как сообщает Российский профсоюз моряков, судно Caroline Bezengi ходит под флагом Палау. На борту судна, принадлежащего Lagosmarine Ltd, находятся 13 российских моряков и 12 граждан Индонезии, нанятых через петербургскую крюинговую компанию "Лапа". По данным профсоюза, россияне не получают зарплату уже 2,5 месяца, а их индонезийские коллеги — 1,5 месяца. К концу января общая сумма задолженности перед экипажем достигла почти 179 тысяч евро. Кроме того, на борту судна заканчиваются запасы продуктов — их хватит всего на пару дней, отмечает профсоюз. Моряки написали обращение в морскую администрацию порта с просьбой провести проверку.
"Подобные ситуации наблюдаются и на других судах компании Lagosmarine Ltd. Например, на Sagar Violet, которое сейчас направляется в порт Козьмино, и Clyde Noble, идущее в Усть-Лугу, моряки тоже жалуются на задержки зарплаты и нарушения их прав", - отмечает РПСМ.
Ранее во вторник председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов сообщил РИА Новости, что российский экипаж танкера Sagar Violet под флагом Палау попросил о помощи, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата. Сумма долга для некоторых членов команды составляет почти 155 тысяч евро. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя, отмечал Суханов.
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