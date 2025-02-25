https://ria.ru/20250225/profsoyuzy-2001548223.html
Смоленские профсоюзы будут участвовать в подготовке к юбилею Победы в ВОВ
Смоленские профсоюзы будут участвовать в подготовке к юбилею Победы в ВОВ - РИА Новости, 25.02.2025
Смоленские профсоюзы будут участвовать в подготовке к юбилею Победы в ВОВ
Профсоюзы Смоленской области будут участвовать в подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:09:00+03:00
2025-02-25T17:09:00+03:00
2025-02-25T17:09:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Профсоюзы Смоленской области будут участвовать в подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Василий Анохин. "Пригласил профсоюзы присоединиться к подготовке празднования юбилея Великой Победы. Это всенародный праздник, объединяющий поколения. Мы должны отметить его достойно и ярко, наполнить глубоким смыслом", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что во вторник посетил ХХIX отчетно-выборную конференцию Смоленского областного объединения организаций профсоюзов при участии председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергея Черногаева. "Смоленские профсоюзы объединяют почти 60 тысяч участников. Во взаимодействии с ними и работодателями эффективно решаем вопросы, волнующие смолян. Наше сотрудничество закреплено региональным соглашением", - добавил губернатор. По его словам, члены профсоюзов активные участники выборов, гуманитарных акций для участников СВО. "Уверен, с такой крепкой общественной силой реализуем еще множество интересных и важных проектов, в том числе, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - резюмировал Анохин.
https://ria.ru/20250225/anokhin-2001547245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, россия
Смоленская область, Василий Анохин, Россия
Смоленские профсоюзы будут участвовать в подготовке к юбилею Победы в ВОВ
Профсоюзы Смоленской области поучаствуют в подготовке к юбилею Победы в ВОВ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Профсоюзы Смоленской области будут участвовать в подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Пригласил профсоюзы присоединиться к подготовке празднования юбилея Великой Победы. Это всенародный праздник, объединяющий поколения. Мы должны отметить его достойно и ярко, наполнить глубоким смыслом", - написал Анохин
в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что во вторник посетил ХХIX отчетно-выборную конференцию Смоленского областного объединения организаций профсоюзов при участии председателя Федерации независимых профсоюзов России
Сергея Черногаева.
"Смоленские профсоюзы объединяют почти 60 тысяч участников. Во взаимодействии с ними и работодателями эффективно решаем вопросы, волнующие смолян. Наше сотрудничество закреплено региональным соглашением", - добавил губернатор.
По его словам, члены профсоюзов активные участники выборов, гуманитарных акций для участников СВО.
"Уверен, с такой крепкой общественной силой реализуем еще множество интересных и важных проектов, в том числе, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - резюмировал Анохин.