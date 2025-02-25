https://ria.ru/20250225/profsoyuzy-2001548223.html

Смоленские профсоюзы будут участвовать в подготовке к юбилею Победы в ВОВ

Смоленские профсоюзы будут участвовать в подготовке к юбилею Победы в ВОВ - РИА Новости, 25.02.2025

Смоленские профсоюзы будут участвовать в подготовке к юбилею Победы в ВОВ

Профсоюзы Смоленской области будут участвовать в подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:09:00+03:00

2025-02-25T17:09:00+03:00

2025-02-25T17:09:00+03:00

смоленская область

василий анохин

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Профсоюзы Смоленской области будут участвовать в подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Василий Анохин. "Пригласил профсоюзы присоединиться к подготовке празднования юбилея Великой Победы. Это всенародный праздник, объединяющий поколения. Мы должны отметить его достойно и ярко, наполнить глубоким смыслом", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что во вторник посетил ХХIX отчетно-выборную конференцию Смоленского областного объединения организаций профсоюзов при участии председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергея Черногаева. "Смоленские профсоюзы объединяют почти 60 тысяч участников. Во взаимодействии с ними и работодателями эффективно решаем вопросы, волнующие смолян. Наше сотрудничество закреплено региональным соглашением", - добавил губернатор. По его словам, члены профсоюзов активные участники выборов, гуманитарных акций для участников СВО. "Уверен, с такой крепкой общественной силой реализуем еще множество интересных и важных проектов, в том числе, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - резюмировал Анохин.

https://ria.ru/20250225/anokhin-2001547245.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, россия