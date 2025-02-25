Рейтинг@Mail.ru
Смоленские профсоюзы будут участвовать в подготовке к юбилею Победы в ВОВ - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:09 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/profsoyuzy-2001548223.html
Смоленские профсоюзы будут участвовать в подготовке к юбилею Победы в ВОВ
Смоленские профсоюзы будут участвовать в подготовке к юбилею Победы в ВОВ - РИА Новости, 25.02.2025
Смоленские профсоюзы будут участвовать в подготовке к юбилею Победы в ВОВ
Профсоюзы Смоленской области будут участвовать в подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:09:00+03:00
2025-02-25T17:09:00+03:00
смоленская область
василий анохин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_174:57:1600:859_1920x0_80_0_0_a64607d632ae043b4de89e201d662d04.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Профсоюзы Смоленской области будут участвовать в подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Василий Анохин. "Пригласил профсоюзы присоединиться к подготовке празднования юбилея Великой Победы. Это всенародный праздник, объединяющий поколения. Мы должны отметить его достойно и ярко, наполнить глубоким смыслом", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что во вторник посетил ХХIX отчетно-выборную конференцию Смоленского областного объединения организаций профсоюзов при участии председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергея Черногаева. "Смоленские профсоюзы объединяют почти 60 тысяч участников. Во взаимодействии с ними и работодателями эффективно решаем вопросы, волнующие смолян. Наше сотрудничество закреплено региональным соглашением", - добавил губернатор. По его словам, члены профсоюзов активные участники выборов, гуманитарных акций для участников СВО. "Уверен, с такой крепкой общественной силой реализуем еще множество интересных и важных проектов, в том числе, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - резюмировал Анохин.
https://ria.ru/20250225/anokhin-2001547245.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_579d6c36064b24fbfc1bff7b297ea6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, россия
Смоленская область, Василий Анохин, Россия
Смоленские профсоюзы будут участвовать в подготовке к юбилею Победы в ВОВ

Профсоюзы Смоленской области поучаствуют в подготовке к юбилею Победы в ВОВ

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Профсоюзы Смоленской области будут участвовать в подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Пригласил профсоюзы присоединиться к подготовке празднования юбилея Великой Победы. Это всенародный праздник, объединяющий поколения. Мы должны отметить его достойно и ярко, наполнить глубоким смыслом", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Почти 100 заявок подали на участие в "Героях СВОего времени. Смоленск"
Вчера, 17:03
Он рассказал, что во вторник посетил ХХIX отчетно-выборную конференцию Смоленского областного объединения организаций профсоюзов при участии председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергея Черногаева.
"Смоленские профсоюзы объединяют почти 60 тысяч участников. Во взаимодействии с ними и работодателями эффективно решаем вопросы, волнующие смолян. Наше сотрудничество закреплено региональным соглашением", - добавил губернатор.
По его словам, члены профсоюзов активные участники выборов, гуманитарных акций для участников СВО.
"Уверен, с такой крепкой общественной силой реализуем еще множество интересных и важных проектов, в том числе, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне", - резюмировал Анохин.
 
Смоленская областьВасилий АнохинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала