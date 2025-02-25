https://ria.ru/20250225/prazdnik-1848743509.html

Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника

Международный Женский день 8 Марта в России в 2025 году: суть праздника, история

Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника

8 марта 2025 года в России пройдет празднование Международного женского дня. В каком году появился этот праздник, какова его история, в чем его суть и в каких... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. 8 марта 2025 года в России пройдет празднование Международного женского дня. В каком году появился этот праздник, какова его история, в чем его суть и в каких странах этот праздник считается официальным – в материале РИА Новости.Международный женский деньПервый весенний месяц традиционно ассоциируется с Международным женским днем, который в России отмечается уже больше века. Изначальная суть праздника совершенно непохожа на то, как он понимается сейчас. Тем не менее это важный день для каждой женщины. Это теплый и светлый праздник, сопровождающийся улыбками, поздравлениями и общей женской солидарностью.Дата праздникаЕжегодно Международный женский день празднуется 8 марта. Дата не меняется и не зависит ни от каких факторов.ИсторияУсловным началом истории Международного женского дня считается 8 марта 1857 года. В этот день в Нью-Йорке состоялся "марш пустых кастрюль", организованный женщинами, трудящимися в текстильной промышленности. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к тяжелым условиям труда и низким зарплатам и открыто выступить за равноправие. Именно этому дню впоследствии дадут название "женский день". Уже гораздо позднее, в 1908 году, история повторилась. Женщины предъявляли все те же требования, что и 50 лет назад: иметь избирательное право и работать в достойных условиях. Случилось это в последний день февраля. Демонстрация закончилась столкновением с полицейскими, которые разогнали митингующих холодной водой.Еще через год, в 1909 году, в Женский день снова были организованы демонстрации и забастовки, а уже в 1910 году они состоялись практически во всех крупных городах Соединенных Штатов Америки. В то же время представительницы американских феминистских и социалистических организаций присутствовали на II международной конференции женщин-социалисток в Дании, в Копенгагене. Клара Цеткин, которая являлась активисткой международного социал-демократического движения, присутствовала на том мероприятии и вдохновилась опытом американских работниц в борьбе за равноправие и предложила выбрать один день в году, когда женщины будут открыто привлекать внимание к своим проблемам не только внутри своих городов и стран, но и во всем мире. Тогда на конференции прошло голосование за учреждение Международного дня солидарности трудящихся женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.Впоследствии в течение нескольких лет Международный женский день отмечался в разные даты. Например, в 1911-м он прошел 19 марта, в 1912 году пришелся на 12 мая, а в 1914-м – на 8 марта.1975 год стал Международным годом женщин, и именно он прочно закрепил 8 марта в качестве Международного женского дня. В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам выбрать удобный день в текущем году, который не противоречил бы традициями обычаям страны, и объявить его Днем борьбы за права женщин и международный мир.В России "женский день" в первый раз состоялся 2 марта в 1913 году, случилось это в Петербурге, а в 1914 году его перенесли на 23 февраля (8 марта по новому стилю).8 марта 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день был объявлен официальным выходным. Советский Союз на протяжении долгого времени оставался единственной европейской страной, где 8 марта считался официальным государственным праздником. С середины 1980-х гг. постепенно началась деполитизация Женского дня и уже к 90-м гг. борьба за равноправие вовсе ушла на второй план. Праздник стал праздником весны, красоты и всех женщин.Суть праздникаСуть праздника неразрывно связана с многовековой борьбой женщин за участие в общественной жизни на равных условиях с мужчинами и за улучшение условий жизни и работы женщин. Такие настроения прослеживались как в Древней Греции, так и в Париже XVIII века (Поход женщин на Версаль в 1789 году). Во многих странах со временем революционные настроения в Женский день сошли на нет.ТрадицииОпределенных традиций, связанных с Международным женским днем, не сложилось. Сейчас в этот день всех женщин, независимо от их социального статуса и возраста, поздравляют коллеги и родственники, дарят подарки и освобождают от бытовых дел. Особое место в этом празднике занимают цветы. Традиционным подарком считаются веточка мимозы и букет из тюльпанов.Как отмечаетсяЕжегодно ООН объявляет тему Международного женского дня, к примеру:В соответствии с заявленной тематикой в Женский день нередко проводятся выступления и лекции, касающиеся проблем гендерного равенства, организовываются встречи женщин-активисток и т.д. Важно отметить, что такие мероприятия проводятся и в течение всего года.Также во всех городах России организовываются концерты, во многих заведениях действуют скидки и акции для женщин, устраиваются уличные гуляния. На производствах отдельно отмечают успехи и достижения женщин.ПоздравленияВ поздравлениях женщинам на 8 Марта принято подчеркивать не только их женственность, но и успехи, которых они достигли. Например, в поздравлении коллеге можно отметить, как девушка успешно закрыла проект, помогла отделу с документами и пожелать ей дальнейших успехов и продвижения в выбранной профессии. Не стоит акцентировать внимание на внешности. Вместо "желаю тебе оставаться такой же красивой!" лучше пожелать "достигай всех целей!" или "будь всегда такой сильной!". Внутрисемейные и дружеские поздравления могут быть менее формальными и даже с долей юмора, но важно наверняка знать, не заденет ли это девушку.Поздравления не должны быть обезличенными, если оно не адресовано сразу нескольким женщинам. Лучше отойти от банальных четверостиший и постараться сказать от души, даже если это будет казаться нескладным. В этот праздник в поздравлении нужно подчеркнуть значимость женщины в обществе, семье, на работе и в личных отношениях.ПодаркиНет никаких конкретных подарков, которые необходимо дарить именно 8 марта. Тем не менее чаще всего женщины получают ювелирные украшения, парфюм и уходовые средства, сертификаты в салоны красоты и магазины одежды и, конечно же, цветы. В марте появляется множество весенних цветов, которые стали уже символом Международного женского дня. Самым популярным из них считается мимоза. Даже на открытках и упаковочной бумаге, приуроченным к этому дню, изображение этого цветка нередко выступают в качестве декоративного элемента.В каких странах отмечаютМеждународный женский день официально считается праздником и выходным днем не только в России, но в таких странах, как:Также Международный женский день отмечается в Казахстане, Армении, Азербайджане, Грузии, Молдавии, Узбекистане, Киргизии, Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии.В Таджикистане Международный женский день был переименован в День матери (в 2009 году). В Туркмении до 2008 года 8 марта вообще не отмечали Женский день, так как он был перенесен на день весеннего равноденствия (21 марта) и соединен с Наврузом (национальным праздником весны), а назывался Национальным праздником весны и женщин. В январе 2008 года президент страны вернул праздничный статус 8 марта.В Латвии 8 марта считался праздничным выходным днем до 1991 года, впоследствии его отменили. В 2007 году было принято решение вернуть Международный женский день и дать ему статус официального праздника, но выходным днем он до сих пор не считается.Другие праздники, посвященные женщинамКроме Международного женского дня отмечается еще ряд женских праздников при поддержке ООН:

https://ria.ru/20250206/kalendar-1965161916.html

https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html

https://ria.ru/20240308/moskva-1931881470.html

https://ria.ru/20240308/mart-1931407013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

в мире, россия, международный женский день, женщины