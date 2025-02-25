Посольство России в ФРГ заявило о готовности сотрудничать с новыми властями
Посол Нечаев: Россия готова к взаимодействию с новыми властями Германии
© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Российское посольство в Германии готово к взаимодействию с новыми властями страны, судить их будет по делам, а не предвыборной риторике, говорится в комментарии посла России в ФРГ Сергея Нечаева РИА Новости.
"Работать с новым правительством Германии готовы. Судить будем не по предвыборной риторике, а по конкретным делам. Прогнозов предпочитаем не строить", - заявил посол.
Посол также отметил, что Россия от взаимодействия, построенного на равноправии и взаимном уважении, никогда не отказывалась.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов, получив 208 из 630 мест в бундестаге. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%, они получили 152 места, Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов (120 мест), что стало худшим результатом в истории партии.
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Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%, 85 мест), "Левые" (8,8%, 64 места), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Свободная демократическая партия (СвДП), которая ранее была в правительственной коалиции, не прошла в бундестаг, набрав только 4,3% голосов.
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