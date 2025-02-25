https://ria.ru/20250225/posolstvo-2001559103.html

Посольство России в ФРГ заявило о готовности сотрудничать с новыми властями

Посольство России в ФРГ заявило о готовности сотрудничать с новыми властями - РИА Новости, 25.02.2025

Посольство России в ФРГ заявило о готовности сотрудничать с новыми властями

Российское посольство в Германии готово к взаимодействию с новыми властями страны, судить их будет по делам, а не предвыборной риторике, говорится в комментарии РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:06:00+03:00

2025-02-25T18:06:00+03:00

2025-02-25T18:10:00+03:00

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Российское посольство в Германии готово к взаимодействию с новыми властями страны, судить их будет по делам, а не предвыборной риторике, говорится в комментарии посла России в ФРГ Сергея Нечаева РИА Новости. "Работать с новым правительством Германии готовы. Судить будем не по предвыборной риторике, а по конкретным делам. Прогнозов предпочитаем не строить", - заявил посол. Посол также отметил, что Россия от взаимодействия, построенного на равноправии и взаимном уважении, никогда не отказывалась. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов, получив 208 из 630 мест в бундестаге. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%, они получили 152 места, Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов (120 мест), что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%, 85 мест), "Левые" (8,8%, 64 места), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. Свободная демократическая партия (СвДП), которая ранее была в правительственной коалиции, не прошла в бундестаг, набрав только 4,3% голосов.

https://ria.ru/20250224/germaniya-2001348238.html

https://ria.ru/20250224/merts-2001303615.html

https://ria.ru/20250224/vaydel--2001258848.html

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в мире, германия, россия, сергей нечаев (дипломат), олаф шольц, хдс/хсс, фридрих мерц