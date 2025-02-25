https://ria.ru/20250225/polsha-2001435400.html

Польша подняла истребители из-за якобы активности России на Украине

Польша подняла истребители из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 25.02.2025

Польша подняла истребители из-за якобы активности России на Украине

Авиация Польши поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:44:00+03:00

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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Авиация Польши поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил республики. "В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", - говорится в сообщении. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. "Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", - отметило командование. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в начале февраля. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250224/interia-2001264267.html

https://ria.ru/20250224/provokatsiya-2001324844.html

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в мире, россия, украина, польша, дмитрий песков, вооруженные силы украины