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WSJ: внешняя политика Трампа ведет к формированию нового миропорядка - РИА Новости, 25.02.2025
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12:00 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/politika-2001467871.html
WSJ: внешняя политика Трампа ведет к формированию нового миропорядка
WSJ: внешняя политика Трампа ведет к формированию нового миропорядка - РИА Новости, 25.02.2025
WSJ: внешняя политика Трампа ведет к формированию нового миропорядка
Внешнеполитическая стратегия президента США Дональда Трампа ведет к формированию нового миропорядка, основанного на балансе сил трех великих держав: США, РФ и... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:00:00+03:00
2025-02-25T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Внешнеполитическая стратегия президента США Дональда Трампа ведет к формированию нового миропорядка, основанного на балансе сил трех великих держав: США, РФ и КНР, написал обозреватель газеты Wall Street Journal Джерард Бейкер. Автор материала признает, что США слишком долго несли на себе бремя глобального лидерства, и пришло время более узко определять национальные интересы Америки. Он отмечает, что новые тенденции мирового развития создают впечатление, что Трамп, вероятно, вернет великодержавный подход к глобальной стратегии, а дипломаты уже поговаривают о новой ялтинской системе международных отношений. "Очевидное желание Трампа расширить территорию США за счет Гренландии, Панамы, Газы и, возможно, Канады, его стремление увязать внешнюю политику с эксплуатацией экономических ресурсов, кажущееся попустительство европейским амбициям (президента РФ - ред.) Владимира Путина и схожее выражение уважения председателю КНР Си Цзиньпину говорят о жестком внешнеполитическом реализме, вращающемся вокруг новой большой тройки великих держав", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания. По мнению обозревателя, новый баланс сил может привести к более гибкому подходу к границам государств, распространению ядерного оружия, а также перегруппировке геополитических и экономических сил. "Трампу должен очень понравиться этот новый мировой порядок", - считает автор.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001382853.html
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в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
WSJ: внешняя политика Трампа ведет к формированию нового миропорядка

WSJ: политика Трампа ведет к созданию нового миропорядка, основанного на балансе

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Внешнеполитическая стратегия президента США Дональда Трампа ведет к формированию нового миропорядка, основанного на балансе сил трех великих держав: США, РФ и КНР, написал обозреватель газеты Wall Street Journal Джерард Бейкер.
Автор материала признает, что США слишком долго несли на себе бремя глобального лидерства, и пришло время более узко определять национальные интересы Америки.
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Он отмечает, что новые тенденции мирового развития создают впечатление, что Трамп, вероятно, вернет великодержавный подход к глобальной стратегии, а дипломаты уже поговаривают о новой ялтинской системе международных отношений.
"Очевидное желание Трампа расширить территорию США за счет Гренландии, Панамы, Газы и, возможно, Канады, его стремление увязать внешнюю политику с эксплуатацией экономических ресурсов, кажущееся попустительство европейским амбициям (президента РФ - ред.) Владимира Путина и схожее выражение уважения председателю КНР Си Цзиньпину говорят о жестком внешнеполитическом реализме, вращающемся вокруг новой большой тройки великих держав", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания.
По мнению обозревателя, новый баланс сил может привести к более гибкому подходу к границам государств, распространению ядерного оружия, а также перегруппировке геополитических и экономических сил.
"Трампу должен очень понравиться этот новый мировой порядок", - считает автор.
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