https://ria.ru/20250225/poisk-2001402653.html

У берегов Австралии возобновили поиски пропавшего рейса MH370

У берегов Австралии возобновили поиски пропавшего рейса MH370 - РИА Новости, 25.02.2025

У берегов Австралии возобновили поиски пропавшего рейса MH370

У западного побережья Австралии возобновили поиски пропавшего более десяти лет назад самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшегося из... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T07:42:00+03:00

2025-02-25T07:42:00+03:00

2025-02-25T11:09:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. У западного побережья Австралии возобновили поиски пропавшего более десяти лет назад самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшегося из Куала-Лумпура в Пекин, сообщает телеканал 9News.По данным телеканала, поисками пропавшего борта займется компания Ocean Infinity, расположенная в Британии. Площадь поиска составит около 15 тысяч квадратных километров, зона, в которой будут искать борт, располагается примерно в 1,5 тысячи квадратных километров от австралийского города Перт. Операция будет наиболее целенаправленной и точечной, чем все предыдущие попытки найти самолет."Однако этот процесс будет осложнен рельефом дна океана на глубине нескольких километров, включая подводные скалы и вулканы", — говорится в публикации.В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены. Министр транспорта Малайзии Энтони Локе 3 марта 2024 года пообещал продолжить поиски.

https://ria.ru/20240309/samolet-1931987538.html

https://ria.ru/20230608/malayziya-1876889745.html

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в мире, австралия, пекин, куала-лумпур, malaysia airlines