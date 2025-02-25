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У берегов Австралии возобновили поиски пропавшего рейса MH370 - РИА Новости, 25.02.2025
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07:42 25.02.2025 (обновлено: 11:09 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/poisk-2001402653.html
У берегов Австралии возобновили поиски пропавшего рейса MH370
У берегов Австралии возобновили поиски пропавшего рейса MH370 - РИА Новости, 25.02.2025
У берегов Австралии возобновили поиски пропавшего рейса MH370
У западного побережья Австралии возобновили поиски пропавшего более десяти лет назад самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшегося из... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:42:00+03:00
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в мире
австралия
пекин
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. У западного побережья Австралии возобновили поиски пропавшего более десяти лет назад самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшегося из Куала-Лумпура в Пекин, сообщает телеканал 9News.По данным телеканала, поисками пропавшего борта займется компания Ocean Infinity, расположенная в Британии. Площадь поиска составит около 15 тысяч квадратных километров, зона, в которой будут искать борт, располагается примерно в 1,5 тысячи квадратных километров от австралийского города Перт. Операция будет наиболее целенаправленной и точечной, чем все предыдущие попытки найти самолет."Однако этот процесс будет осложнен рельефом дна океана на глубине нескольких километров, включая подводные скалы и вулканы", — говорится в публикации.В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены. Министр транспорта Малайзии Энтони Локе 3 марта 2024 года пообещал продолжить поиски.
https://ria.ru/20240309/samolet-1931987538.html
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в мире, австралия, пекин, куала-лумпур, malaysia airlines
В мире, Австралия, Пекин, Куала-Лумпур, Malaysia Airlines
У берегов Австралии возобновили поиски пропавшего рейса MH370

9News: у австралийского побережья возобновят поиски пропавшего рейса MH370

© AP Photo / Greg Wood Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане
 Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Greg Wood
Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. У западного побережья Австралии возобновили поиски пропавшего более десяти лет назад самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшегося из Куала-Лумпура в Пекин, сообщает телеканал 9News.
По данным телеканала, поисками пропавшего борта займется компания Ocean Infinity, расположенная в Британии. Площадь поиска составит около 15 тысяч квадратных километров, зона, в которой будут искать борт, располагается примерно в 1,5 тысячи квадратных километров от австралийского города Перт. Операция будет наиболее целенаправленной и точечной, чем все предыдущие попытки найти самолет.
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"Однако этот процесс будет осложнен рельефом дна океана на глубине нескольких километров, включая подводные скалы и вулканы", — говорится в публикации.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены. Министр транспорта Малайзии Энтони Локе 3 марта 2024 года пообещал продолжить поиски.
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