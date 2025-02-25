https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001569926.html
Более 2,2 тысячи исследований на грипп птиц провели в январе в Подмосковье
Более 2,2 тысячи исследований на грипп птиц провели в январе в Подмосковье - РИА Новости, 25.02.2025
Более 2,2 тысячи исследований на грипп птиц провели в январе в Подмосковье
Специалисты подмосковных лабораторий провели более 2,24 тысячи исследований на грипп птиц в январе 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T18:50:00+03:00
2025-02-25T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специалисты подмосковных лабораторий провели более 2,24 тысячи исследований на грипп птиц в январе 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В ведомстве подчеркнули, что Ветеринарная служба Подмосковья ведет постоянную работу по профилактике и мониторингу особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. Исследования проводятся по ряду заболеваний, в том числе на грипп птиц. Сообщается, что такой комплекс мер позволяет обеспечить стабильную эпизоотическую обстановку. В итоге наблюдается устойчивый прирост поголовья в региональных хозяйствах. Специалисты провели свыше 53 тысяч исследований на грипп птиц за 2024 год.
https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001566034.html
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московская область (подмосковье), грипп
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Грипп
Более 2,2 тысячи исследований на грипп птиц провели в январе в Подмосковье
Свыше 2,2 тысячи исследований на грипп птиц провели в Подмосковье за январь