https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001568492.html

Более 7 тысяч ребят приняли участие в патриотической акции в Подмосковье

Более 7 тысяч ребят приняли участие в патриотической акции в Подмосковье - РИА Новости, 25.02.2025

Более 7 тысяч ребят приняли участие в патриотической акции в Подмосковье

Свыше семи тысяч детей и подростков приняли участие в патриотической акции "Наследники поколения победителей", которая прошла 24 февраля в Подмосковье, сообщает РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:50:00+03:00

2025-02-25T18:50:00+03:00

2025-02-25T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Свыше семи тысяч детей и подростков приняли участие в патриотической акции "Наследники поколения победителей", которая прошла 24 февраля в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Отмечается, что акция состоялась в 50 Домах культуры Московской области. В каждом городском округе прошли тематические мероприятия: показы спектаклей, концертов, литературно-музыкальных композиций, поставленных творческими коллективами Домов культуры. Также говорили о героях России и их подвигах. Так, в Доме культуры "Центр Молодежи" городского округа Лыткарино показали спектакль "Эхо победы" и фильм "Повесть о настоящем человеке". В Серебряных Прудах состоялся спектакль-концерт "Треугольники надежды", где через фронтовые письма, песни военных лет, стихи и хореографические номера артисты передали атмосферу военных лет. В Доме культуры "Белая дача" городского округа Котельники участники акции увидели спектакль "С любимыми не расставайтесь" в постановке Молодежного музыкально-драматического театра "Крылья". Также для ребят были организованы творческие мастер-классы и интерактивные фотозоны. В фойе Домов культуры патриотические клубы представили выставки экспонатов времен ВОВ. Учащимся рассказали о том, как связаны Великая Отечественная война и специальная военная операция. В завершении мероприятия на экранах появился QR-код, перейдя по которому, все желающие смогли оставить пожелания бойцам, участвующим в СВО. Ребята оставили более тысячи сообщений солдатам со словами благодарности.

https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001566034.html

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московская область (подмосковье), россия, день защитника отечества