Более 7 тысяч ребят приняли участие в патриотической акции в Подмосковье
Свыше 7 тысяч детей поучаствовали в патриотической акции в Подмосковье
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиБолее 7 тысяч ребят приняли участие в патриотической акции в Подмосковье
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Свыше семи тысяч детей и подростков приняли участие в патриотической акции "Наследники поколения победителей", которая прошла 24 февраля в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Отмечается, что акция состоялась в 50 Домах культуры Московской области. В каждом городском округе прошли тематические мероприятия: показы спектаклей, концертов, литературно-музыкальных композиций, поставленных творческими коллективами Домов культуры. Также говорили о героях России и их подвигах.
Так, в Доме культуры "Центр Молодежи" городского округа Лыткарино показали спектакль "Эхо победы" и фильм "Повесть о настоящем человеке".
В Серебряных Прудах состоялся спектакль-концерт "Треугольники надежды", где через фронтовые письма, песни военных лет, стихи и хореографические номера артисты передали атмосферу военных лет.
В Доме культуры "Белая дача" городского округа Котельники участники акции увидели спектакль "С любимыми не расставайтесь" в постановке Молодежного музыкально-драматического театра "Крылья".
Также для ребят были организованы творческие мастер-классы и интерактивные фотозоны. В фойе Домов культуры патриотические клубы представили выставки экспонатов времен ВОВ.
Учащимся рассказали о том, как связаны Великая Отечественная война и специальная военная операция. В завершении мероприятия на экранах появился QR-код, перейдя по которому, все желающие смогли оставить пожелания бойцам, участвующим в СВО. Ребята оставили более тысячи сообщений солдатам со словами благодарности.