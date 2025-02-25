https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001566034.html

В центр "Стань мамой в Подмосковье" позвонили более 21 тыс раз за 2025 год

В центр "Стань мамой в Подмосковье" позвонили более 21 тыс раз за 2025 год - РИА Новости, 25.02.2025

В центр "Стань мамой в Подмосковье" позвонили более 21 тыс раз за 2025 год

Более 21 тысячи звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" с начала 2025 года, это на 161 больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:35:00+03:00

2025-02-25T18:35:00+03:00

2025-02-25T18:35:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/20/1557342035_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af3e70c77dd216fe2c238e29c4eb1a6e.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 21 тысячи звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" с начала 2025 года, это на 161 больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Подробная информация о работе системы родовспоможения Московской области собрана на портале “Стань мамой в Подмосковье”. Если же у женщины остались вопросы, то всегда можно обратиться в наш кол-центр. Свыше 1,2 тысячи звонков поступили из других регионов", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина. В ведомстве отметили, что операторы кол-центра расскажут о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и другом. Также с системой родовспоможения Московской области пользователи могут ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Позвонить в кол-центр и задать интересующие вопросы можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по номеру: 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный. При рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье". Получить подарочный набор или выплату могут граждане РФ, чей ребенок родился в Московской области и зарегистрирован в региональном органе ЗАГС.

https://realty.ria.ru/20250225/podmoskove-2001549867.html

https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001524367.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)