Рейтинг@Mail.ru
В центр "Стань мамой в Подмосковье" позвонили более 21 тыс раз за 2025 год - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:35 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001566034.html
В центр "Стань мамой в Подмосковье" позвонили более 21 тыс раз за 2025 год
В центр "Стань мамой в Подмосковье" позвонили более 21 тыс раз за 2025 год - РИА Новости, 25.02.2025
В центр "Стань мамой в Подмосковье" позвонили более 21 тыс раз за 2025 год
Более 21 тысячи звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" с начала 2025 года, это на 161 больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T18:35:00+03:00
2025-02-25T18:35:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/20/1557342035_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af3e70c77dd216fe2c238e29c4eb1a6e.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 21 тысячи звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" с начала 2025 года, это на 161 больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Подробная информация о работе системы родовспоможения Московской области собрана на портале “Стань мамой в Подмосковье”. Если же у женщины остались вопросы, то всегда можно обратиться в наш кол-центр. Свыше 1,2 тысячи звонков поступили из других регионов", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина. В ведомстве отметили, что операторы кол-центра расскажут о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и другом. Также с системой родовспоможения Московской области пользователи могут ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Позвонить в кол-центр и задать интересующие вопросы можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по номеру: 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный. При рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье". Получить подарочный набор или выплату могут граждане РФ, чей ребенок родился в Московской области и зарегистрирован в региональном органе ЗАГС.
https://realty.ria.ru/20250225/podmoskove-2001549867.html
https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001524367.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/20/1557342035_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8aa5cca852f1be09e446b7e3158fedb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В центр "Стань мамой в Подмосковье" позвонили более 21 тыс раз за 2025 год

Кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял более 21 тыс звонков за 2025 год

© Depositphotos.com / .shockСотрудник колл-центра
Сотрудник колл-центра - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Depositphotos.com / .shock
Сотрудник колл-центра. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 21 тысячи звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" с начала 2025 года, это на 161 больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Подробная информация о работе системы родовспоможения Московской области собрана на портале “Стань мамой в Подмосковье”. Если же у женщины остались вопросы, то всегда можно обратиться в наш кол-центр. Свыше 1,2 тысячи звонков поступили из других регионов", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Подмосковье построили общежитие для мигрантов по региональному стандарту
Вчера, 17:17
В ведомстве отметили, что операторы кол-центра расскажут о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и другом. Также с системой родовспоможения Московской области пользователи могут ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье".
Позвонить в кол-центр и задать интересующие вопросы можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по номеру: 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.
При рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье". Получить подарочный набор или выплату могут граждане РФ, чей ребенок родился в Московской области и зарегистрирован в региональном органе ЗАГС.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Более 8,5 тысяч человек перераспределили землю в Подмосковье через портал
Вчера, 15:37
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала