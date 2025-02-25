В центр "Стань мамой в Подмосковье" позвонили более 21 тыс раз за 2025 год
Кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял более 21 тыс звонков за 2025 год
© Depositphotos.com / .shockСотрудник колл-центра
© Depositphotos.com / .shock
Сотрудник колл-центра. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 21 тысячи звонков поступило в кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" с начала 2025 года, это на 161 больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Подробная информация о работе системы родовспоможения Московской области собрана на портале “Стань мамой в Подмосковье”. Если же у женщины остались вопросы, то всегда можно обратиться в наш кол-центр. Свыше 1,2 тысячи звонков поступили из других регионов", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
В ведомстве отметили, что операторы кол-центра расскажут о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и другом. Также с системой родовспоможения Московской области пользователи могут ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье".
Позвонить в кол-центр и задать интересующие вопросы можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по номеру: 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.
При рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор "Я родился в Подмосковье". Получить подарочный набор или выплату могут граждане РФ, чей ребенок родился в Московской области и зарегистрирован в региональном органе ЗАГС.