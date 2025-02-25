https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001524367.html

Более 8,5 тысяч человек перераспределили землю в Подмосковье через портал

Более 8,5 тысяч человек перераспределили землю в Подмосковье через портал - РИА Новости, 25.02.2025

Более 8,5 тысяч человек перераспределили землю в Подмосковье через портал

С начала 2025 года более 8,5 тысяч собственников и арендаторов земли в Московской области воспользовались электронной услугой по перераспределению земельных... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T15:37:00+03:00

2025-02-25T15:37:00+03:00

2025-02-25T15:41:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. С начала 2025 года более 8,5 тысяч собственников и арендаторов земли в Московской области воспользовались электронной услугой по перераспределению земельных участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. В ведомстве отметили, что электронной услугой по перераспределению могут воспользоваться собственники земель для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства. Госуслуга позволяет гражданам изменить конфигурацию своего надела для выравнивания его границ или выпрямления их изломанности. При увеличении площади образуемого земельного участка предусматривается плата, равная 50% от кадастровой стоимости "прирезаемого" участка. Услугу предоставляют в два этапа. Первый — получение постановления администрации об утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане или согласия на заключение соглашения о перераспределении в соответствии с проектом межевания территории. Далее заявитель сам вносит сведения о новых границах земельного участка в ЕГРН. Второй этап — заключение соглашения о перераспределении. "Услуга по перераспределению — одна из самых популярных услуг по земле. Очень удобно, что заявители могут уточнить наличие обременений и ограничений участка еще до подачи заявления, а также рассчитать стоимость прирезки при перераспределении земельного участка. Благодаря оптимизации процессов адрес вновь образованного земельного участка указывается в документах уже на этапе образования земельного участка и сразу отражается в ЕГРН", — приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова. Для получения услуги по перераспределению собственнику или арендатору земельного участка сначала нужно образовать земельный участок – для этого необходимо изготовить схему на кадастровом плане территории. После органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утвердят схему. После утверждения правообладателю участка нужно внести сведения о новых границах земельного участка в ЕГРН. Уточняется, что пользователь может сделать это как самостоятельно, так и через кадастрового инженера. Когда вновь образованный участок поставят на кадастровый учет и определят его кадастровую стоимость, заявление на заключение соглашения о перераспределении сформируется автоматически, то есть заявителю останется только дождаться, когда ему в личный кабинет на портале поступит соглашение о перераспределении.

https://ria.ru/20250225/ostanovka-2001518495.html

https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001487661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жилье