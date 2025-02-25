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Более 100 парков Подмосковья отметят "Солнечную Масленицу" - РИА Новости, 25.02.2025
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Новости Подмосковья
 
13:22 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001487661.html
Более 100 парков Подмосковья отметят "Солнечную Масленицу"
Более 100 парков Подмосковья отметят "Солнечную Масленицу" - РИА Новости, 25.02.2025
Более 100 парков Подмосковья отметят "Солнечную Масленицу"
Более чем в 100 парках Московской области в выходные 1 и 2 марта пройдет празднование "Солнечной Масленицы", сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:22:00+03:00
2025-02-25T13:22:00+03:00
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
клин
масленица
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более чем в 100 парках Московской области в выходные 1 и 2 марта пройдет празднование "Солнечной Масленицы", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В министерстве добавили, что посетителей ждут народные гуляния, угощения блинами и ярмарки мастеров, театрализованные шествия, ледяные столбы, масленичные хороводы и сожжения чучел. Так, в парке "Сестрорецкий" городского округа Клин 1 марта откроется Дом русской сказки. В нем посетители смогут узнать об особенностях русского народного быта. 2 марта в этом же парке будут работать семь тематических площадок, которые будут символизировать каждый день масленицы. Еще пройдут интерактивная музыкальная сказка, конкурс блинопеков и квест. Зарайский центральный парк 2 марта организует массовое костюмированное шествие по улицам города. После него гости смогут угоститься блинами и горячим чаем, а также посетить концертно-театрализованную программу и принять участие в русских народных забавах: перетягивании каната, бое подушками, подъеме гири. На ярмарке будет продаваться продукция зарайских фермеров: сыры, мед и прочее. Раменский городской парк 2 марта подготовил фаер-шоу, масленичную ярмарку местных мастеров.
https://ria.ru/20250224/maslenitsa-2000915110.html
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), клин, масленица
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), Клин, Масленица
Более 100 парков Подмосковья отметят "Солнечную Масленицу"

Более 100 парков Подмосковья проведут масленичные мероприятия 1 и 2 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХаски-деревня "Рузская Аляска"
Хаски-деревня Рузская Аляска - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более чем в 100 парках Московской области в выходные 1 и 2 марта пройдет празднование "Солнечной Масленицы", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
В министерстве добавили, что посетителей ждут народные гуляния, угощения блинами и ярмарки мастеров, театрализованные шествия, ледяные столбы, масленичные хороводы и сожжения чучел.
Масленица в рамках проекта Зима в Москве на Манежной площади в столице - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Масленица в России: куда пойти на гулянья
Вчера, 08:00
Так, в парке "Сестрорецкий" городского округа Клин 1 марта откроется Дом русской сказки. В нем посетители смогут узнать об особенностях русского народного быта. 2 марта в этом же парке будут работать семь тематических площадок, которые будут символизировать каждый день масленицы. Еще пройдут интерактивная музыкальная сказка, конкурс блинопеков и квест.
Зарайский центральный парк 2 марта организует массовое костюмированное шествие по улицам города. После него гости смогут угоститься блинами и горячим чаем, а также посетить концертно-театрализованную программу и принять участие в русских народных забавах: перетягивании каната, бое подушками, подъеме гири. На ярмарке будет продаваться продукция зарайских фермеров: сыры, мед и прочее.
Раменский городской парк 2 марта подготовил фаер-шоу, масленичную ярмарку местных мастеров.
Блины с вареньем из сосновых шишек, приготовленные на традиционной масленичной ярмарке - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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Новости ПодмосковьяГородское хозяйство МосквыМосковская область (Подмосковье)КлинМасленица
 
 
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