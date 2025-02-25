https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001487661.html

Более 100 парков Подмосковья отметят "Солнечную Масленицу"

Более 100 парков Подмосковья отметят "Солнечную Масленицу" - РИА Новости, 25.02.2025

Более 100 парков Подмосковья отметят "Солнечную Масленицу"

Более чем в 100 парках Московской области в выходные 1 и 2 марта пройдет празднование "Солнечной Масленицы", сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:22:00+03:00

2025-02-25T13:22:00+03:00

2025-02-25T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более чем в 100 парках Московской области в выходные 1 и 2 марта пройдет празднование "Солнечной Масленицы", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В министерстве добавили, что посетителей ждут народные гуляния, угощения блинами и ярмарки мастеров, театрализованные шествия, ледяные столбы, масленичные хороводы и сожжения чучел. Так, в парке "Сестрорецкий" городского округа Клин 1 марта откроется Дом русской сказки. В нем посетители смогут узнать об особенностях русского народного быта. 2 марта в этом же парке будут работать семь тематических площадок, которые будут символизировать каждый день масленицы. Еще пройдут интерактивная музыкальная сказка, конкурс блинопеков и квест. Зарайский центральный парк 2 марта организует массовое костюмированное шествие по улицам города. После него гости смогут угоститься блинами и горячим чаем, а также посетить концертно-театрализованную программу и принять участие в русских народных забавах: перетягивании каната, бое подушками, подъеме гири. На ярмарке будет продаваться продукция зарайских фермеров: сыры, мед и прочее. Раменский городской парк 2 марта подготовил фаер-шоу, масленичную ярмарку местных мастеров.

https://ria.ru/20250224/maslenitsa-2000915110.html

https://ria.ru/20250203/yarmarki-1997164619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), клин, масленица