https://ria.ru/20250225/podmoskove-2001442780.html

Услугу возмездной опеки над ребенком упростили на портале Подмосковья

Услугу возмездной опеки над ребенком упростили на портале Подмосковья - РИА Новости, 25.02.2025

Услугу возмездной опеки над ребенком упростили на портале Подмосковья

На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу по установлению возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T11:21:00+03:00

2025-02-25T11:21:00+03:00

2025-02-25T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу по установлению возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. "Теперь в рамках одной услуги для опекунов стало доступно сразу несколько опций. Например, онлайн можно подать заявление на установление опеки на возмездных условиях, а также заключить и перезаключить договор о возмездной опеке", – приводит пресс-служба слова министра госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежды Куртяник. Она уточнила, что договор на подписание поступает в электронном виде в личный кабинет на региональном портале. Также к услуге подключили умный сервис, который проверяет сведения обо всех подопечных и предоставляет список, из которого следует выбрать определенного ребенка. В министерстве напомнили, что опеку над несовершеннолетним можно оформить на безвозмездных и возмездных условиях. При возмездной опеке выплачивается вознаграждение на основании договора с органами опеки и попечительства. Услуга "Установление возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего" доступна на региональном портале в разделе "Соцподдержка" – "Усыновление и опека". Чтобы ею воспользоваться, необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить заявление в электронной форме. Услуга бесплатная, она предоставляется в течение девяти рабочих дней.

https://ria.ru/20250224/mayonez-2001352454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)