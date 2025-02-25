https://ria.ru/20250225/podderzhku-2001523716.html

Бабушкина назвала важной поддержку предпринимателей-участников СВО

Бабушкина назвала важной поддержку предпринимателей-участников СВО - РИА Новости, 25.02.2025

Бабушкина назвала важной поддержку предпринимателей-участников СВО

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула важность усиления поддержки предпринимателей-участников СВО, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T15:34:00+03:00

2025-02-25T15:34:00+03:00

2025-02-25T15:34:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула важность усиления поддержки предпринимателей-участников СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента. Доклад о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх за 2024 год рассмотрели на заседании Заксобрания под председательством Бабушкиной. По словам Артюх, на данный момент таких обращений поступает немного, но они есть. Депутат регионального парламента, глава правления областной организации Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, есть договоренность о том, что на базе территориального филиала Ассоциации ветеранов СВО в Свердловской области будет организовано мероприятие, на котором уполномоченный ответит на вопросы участников спецоперации. Артюх доложила депутатам о том, что, по данным на 10 января 2025 года, на территории региона насчитывается более 213 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился на 5 тысяч, уточняют в пресс-службе. Кроме того, во время обсуждения доклада поднималась тема размещения объектов нестационарной торговли. С точки зрения Бабушкиной, при работе по этому направлению необходимо учитывать мнение горожан и важность сохранения эстетики города. В целом, как сообщила Артюх, за 2024 год аппарат уполномоченного оказал правовую помощь по почти 2 тысячам обращений предпринимателей. Подготовлены 36 заключений по проектам нормативных правовых актов и 15 мнений по проектам законов. "У нас есть ряд вопросов, но в целом институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области работает, выполняет свои задачи. Желаем Елене Николаевне успехов в деятельности во имя дальнейшего увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса в нашем регионе", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.

https://ria.ru/20250225/babushkina-2001521922.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

свердловская область, людмила бабушкина