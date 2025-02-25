Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина назвала важной поддержку предпринимателей-участников СВО - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
15:34 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/podderzhku-2001523716.html
Бабушкина назвала важной поддержку предпринимателей-участников СВО
Бабушкина назвала важной поддержку предпринимателей-участников СВО - РИА Новости, 25.02.2025
Бабушкина назвала важной поддержку предпринимателей-участников СВО
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула важность усиления поддержки предпринимателей-участников СВО, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:34:00+03:00
2025-02-25T15:34:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001521075_0:131:3060:1852_1920x0_80_0_0_bbd8e15885782a859ab03caaf53647c9.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула важность усиления поддержки предпринимателей-участников СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента. Доклад о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх за 2024 год рассмотрели на заседании Заксобрания под председательством Бабушкиной. По словам Артюх, на данный момент таких обращений поступает немного, но они есть. Депутат регионального парламента, глава правления областной организации Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, есть договоренность о том, что на базе территориального филиала Ассоциации ветеранов СВО в Свердловской области будет организовано мероприятие, на котором уполномоченный ответит на вопросы участников спецоперации. Артюх доложила депутатам о том, что, по данным на 10 января 2025 года, на территории региона насчитывается более 213 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился на 5 тысяч, уточняют в пресс-службе. Кроме того, во время обсуждения доклада поднималась тема размещения объектов нестационарной торговли. С точки зрения Бабушкиной, при работе по этому направлению необходимо учитывать мнение горожан и важность сохранения эстетики города. В целом, как сообщила Артюх, за 2024 год аппарат уполномоченного оказал правовую помощь по почти 2 тысячам обращений предпринимателей. Подготовлены 36 заключений по проектам нормативных правовых актов и 15 мнений по проектам законов. "У нас есть ряд вопросов, но в целом институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области работает, выполняет свои задачи. Желаем Елене Николаевне успехов в деятельности во имя дальнейшего увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса в нашем регионе", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
https://ria.ru/20250225/babushkina-2001521922.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001521075_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_4e47dff31e7e216d16718febf8d1daa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина
Бабушкина назвала важной поддержку предпринимателей-участников СВО

Бабушкина подчеркнула важность поддержки предпринимателей-участников СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула важность усиления поддержки предпринимателей-участников СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Доклад о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх за 2024 год рассмотрели на заседании Заксобрания под председательством Бабушкиной.
По словам Артюх, на данный момент таких обращений поступает немного, но они есть. Депутат регионального парламента, глава правления областной организации Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, есть договоренность о том, что на базе территориального филиала Ассоциации ветеранов СВО в Свердловской области будет организовано мероприятие, на котором уполномоченный ответит на вопросы участников спецоперации.
Артюх доложила депутатам о том, что, по данным на 10 января 2025 года, на территории региона насчитывается более 213 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился на 5 тысяч, уточняют в пресс-службе.
Заседание Законодательного Собрания Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Бабушкина поддержала упорядочивание размещения киосков в регионе
Вчера, 15:28
Кроме того, во время обсуждения доклада поднималась тема размещения объектов нестационарной торговли. С точки зрения Бабушкиной, при работе по этому направлению необходимо учитывать мнение горожан и важность сохранения эстетики города.
В целом, как сообщила Артюх, за 2024 год аппарат уполномоченного оказал правовую помощь по почти 2 тысячам обращений предпринимателей. Подготовлены 36 заключений по проектам нормативных правовых актов и 15 мнений по проектам законов.
"У нас есть ряд вопросов, но в целом институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области работает, выполняет свои задачи. Желаем Елене Николаевне успехов в деятельности во имя дальнейшего увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса в нашем регионе", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
 
Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила Бабушкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала