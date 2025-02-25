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На Ставрополье задержали мужчину за попытку поджога отделения почты - РИА Новости, 25.02.2025
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14:26 25.02.2025 (обновлено: 14:34 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/pochta-2001504185.html
На Ставрополье задержали мужчину за попытку поджога отделения почты
На Ставрополье задержали мужчину за попытку поджога отделения почты - РИА Новости, 25.02.2025
На Ставрополье задержали мужчину за попытку поджога отделения почты
Двадцатилетнего жителя Ставрополья задержали после попытки поджога отделения почты, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого МВД. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:26:00+03:00
2025-02-25T14:34:00+03:00
происшествия
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 25 фев - РИА Новости. Двадцатилетнего жителя Ставрополья задержали после попытки поджога отделения почты, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого МВД. "Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ России установлен гражданин, причастный к покушению на совершение террористического акта. Возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении. По данным оперативников, 20-летнему местному жителю в мессенджере предложили денежное вознаграждение за "совершение действий по дестабилизации органов власти". Он изготовил самодельную зажигательную смесь и 28 января пытался поджечь отделения связи в краевом центре. Уточняется, что фигурант заключен под стражу.
https://ria.ru/20250225/srok-2001436493.html
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происшествия, россия, ставропольский край
Происшествия, Россия, Ставропольский край
На Ставрополье задержали мужчину за попытку поджога отделения почты

На Ставрополье задержали 20-летнего мужчину за попытку поджога отделения почты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 25 фев - РИА Новости. Двадцатилетнего жителя Ставрополья задержали после попытки поджога отделения почты, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого МВД.
"Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ России установлен гражданин, причастный к покушению на совершение террористического акта. Возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.
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По данным оперативников, 20-летнему местному жителю в мессенджере предложили денежное вознаграждение за "совершение действий по дестабилизации органов власти". Он изготовил самодельную зажигательную смесь и 28 января пытался поджечь отделения связи в краевом центре.
Уточняется, что фигурант заключен под стражу.
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