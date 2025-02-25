https://ria.ru/20250225/pochta-2001504185.html

На Ставрополье задержали мужчину за попытку поджога отделения почты

На Ставрополье задержали мужчину за попытку поджога отделения почты - РИА Новости, 25.02.2025

На Ставрополье задержали мужчину за попытку поджога отделения почты

Двадцатилетнего жителя Ставрополья задержали после попытки поджога отделения почты, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого МВД. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:26:00+03:00

2025-02-25T14:26:00+03:00

2025-02-25T14:34:00+03:00

происшествия

россия

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg

ПЯТИГОРСК, 25 фев - РИА Новости. Двадцатилетнего жителя Ставрополья задержали после попытки поджога отделения почты, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба краевого МВД. "Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ России установлен гражданин, причастный к покушению на совершение террористического акта. Возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении. По данным оперативников, 20-летнему местному жителю в мессенджере предложили денежное вознаграждение за "совершение действий по дестабилизации органов власти". Он изготовил самодельную зажигательную смесь и 28 января пытался поджечь отделения связи в краевом центре. Уточняется, что фигурант заключен под стражу.

https://ria.ru/20250225/srok-2001436493.html

https://ria.ru/20250221/podmoskove-2000714783.html

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ставропольский край