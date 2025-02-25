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Акция "Ура Победе!" позволит установить мелодии военных лет на звонок - РИА Новости, 25.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:23 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/pobeda-2001534086.html
Акция "Ура Победе!" позволит установить мелодии военных лет на звонок
Акция "Ура Победе!" позволит установить мелодии военных лет на звонок - РИА Новости, 25.02.2025
Акция "Ура Победе!" позволит установить мелодии военных лет на звонок
В рамках акции "Ура Победе!" можно установить мелодии военных лет в качестве звонка или заменить ими гудок на мобильных устройствах, набрав номер 1945, сообщила РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:23:00+03:00
2025-02-25T16:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
технологии
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
бэлла черкесова
елена малышева
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В рамках акции "Ура Победе!" можно установить мелодии военных лет в качестве звонка или заменить ими гудок на мобильных устройствах, набрав номер 1945, сообщила замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова. Всероссийская акция "Ура Победе!" была запущена Черкесовой совместно с руководителем Национального центра исторической памяти при президенте России Еленой Малышевой во вторник в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Каждый из нас, каждый из вас может позвонить по единому бесплатному номеру 1945, используя свое мобильное устройство, и получить доступ к самому разному цифровому контенту. То есть это хорошо всем знакомые мелодии военных лет, такие как "Катюша", "Синий платочек", "Темная ночь", "Нам нужна одна победа", "Прощание славянки". И можно эти мелодии установить либо в качестве звонка себе на телефон, либо заменить этими мелодиями гудок", - рассказала Черкесова на пресс-конференции, посвященной старту акции. Она уточнила, что сегодня к акции присоединились все основные мобильные операторы: МТС, "Билайн", "Мегафон", T2, а также мобильные операторы Крыма - "Миранда", "Волна", Win mobile и "Севтелеком". Акция также реализуется в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, где работают операторы "+7Телеком" и "Миртелеком". Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020-м, в год 75-летия Победы, в ней приняли участие более 21 миллиона россиян. Акция предоставляет доступ к сводкам Совинформбюро, зачитанным Юрием Левитаном, также с помощью интерактивного голосового меню можно получить ссылку для загрузки логотипа юбилея Победы.
https://ria.ru/20250224/muzey-2001365542.html
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общество, технологии, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, бэлла черкесова, елена малышева, юрий левитан, мтс, билайн, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Технологии, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Бэлла Черкесова, Елена Малышева, Юрий Левитан, МТС, Билайн, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Акция "Ура Победе!" позволит установить мелодии военных лет на звонок

Черкесова: акция "Ура Победе!" позволит установить мелодии военных лет на звонок

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В рамках акции "Ура Победе!" можно установить мелодии военных лет в качестве звонка или заменить ими гудок на мобильных устройствах, набрав номер 1945, сообщила замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.
Всероссийская акция "Ура Победе!" была запущена Черкесовой совместно с руководителем Национального центра исторической памяти при президенте России Еленой Малышевой во вторник в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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"Каждый из нас, каждый из вас может позвонить по единому бесплатному номеру 1945, используя свое мобильное устройство, и получить доступ к самому разному цифровому контенту. То есть это хорошо всем знакомые мелодии военных лет, такие как "Катюша", "Синий платочек", "Темная ночь", "Нам нужна одна победа", "Прощание славянки". И можно эти мелодии установить либо в качестве звонка себе на телефон, либо заменить этими мелодиями гудок", - рассказала Черкесова на пресс-конференции, посвященной старту акции.
Она уточнила, что сегодня к акции присоединились все основные мобильные операторы: МТС, "Билайн", "Мегафон", T2, а также мобильные операторы Крыма - "Миранда", "Волна", Win mobile и "Севтелеком". Акция также реализуется в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, где работают операторы "+7Телеком" и "Миртелеком".
Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020-м, в год 75-летия Победы, в ней приняли участие более 21 миллиона россиян. Акция предоставляет доступ к сводкам Совинформбюро, зачитанным Юрием Левитаном, также с помощью интерактивного голосового меню можно получить ссылку для загрузки логотипа юбилея Победы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоТехнологииРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаБэлла ЧеркесоваЕлена МалышеваЮрий ЛевитанМТСБилайн80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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