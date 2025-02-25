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Писториус может стать новым лидером СДПГ, считает эксперт - РИА Новости, 25.02.2025
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08:29 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/pistorius-2001406319.html
Писториус может стать новым лидером СДПГ, считает эксперт
Писториус может стать новым лидером СДПГ, считает эксперт - РИА Новости, 25.02.2025
Писториус может стать новым лидером СДПГ, считает эксперт
Действующий министр обороны Германии Борис Писториус, вероятно станет новым лидером социал-демократической партии (СДПГ) для "спасения" партии после ее разгрома РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T08:29:00+03:00
2025-02-25T08:29:00+03:00
в мире
германия
борис писториус
олаф шольц
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Действующий министр обороны Германии Борис Писториус, вероятно станет новым лидером социал-демократической партии (СДПГ) для "спасения" партии после ее разгрома на выборах при канцлере Олафе Шольце, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Социал-демократы канцлера Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. "Да, думаю, Борис Писториус - "человек момента" для "спасения" социал-демократов. Кто-то должен теперь возглавить (партию), и, полагаю, он самый популярный социал-демократ в Германии", - сказал Ральф Нимайер в разговоре с агентством. Политик также предположил, что Писториус сохранит пост министра обороны и в коалиционном правительстве, которое будет формироваться по итогам выборов. Победу на прошедших выборах одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5-процентный барьер. В понедельник Мерц заявил, что его блок проведет переговоры с социал-демократами о создании правящей коалиции.
https://ria.ru/20250224/partija-2001266764.html
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в мире, германия, борис писториус, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Борис Писториус, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Писториус может стать новым лидером СДПГ, считает эксперт

Нимайер: Писториус может стать новым лидером СДПГ, чтобы спасти партию

© AP Photo / Czarek SokolowskiБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Действующий министр обороны Германии Борис Писториус, вероятно станет новым лидером социал-демократической партии (СДПГ) для "спасения" партии после ее разгрома на выборах при канцлере Олафе Шольце, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Социал-демократы канцлера Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии.
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"Да, думаю, Борис Писториус - "человек момента" для "спасения" социал-демократов. Кто-то должен теперь возглавить (партию), и, полагаю, он самый популярный социал-демократ в Германии", - сказал Ральф Нимайер в разговоре с агентством.
Политик также предположил, что Писториус сохранит пост министра обороны и в коалиционном правительстве, которое будет формироваться по итогам выборов.
Победу на прошедших выборах одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5-процентный барьер.
В понедельник Мерц заявил, что его блок проведет переговоры с социал-демократами о создании правящей коалиции.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Пушков спрогнозировал последствия выборов в Германии
Вчера, 02:15
 
В миреГерманияБорис ПисториусОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
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