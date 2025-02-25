https://ria.ru/20250225/peterburg-2001512046.html

В Петербурге мошенники убедили студентку передать им два миллиона рублей

В Петербурге мошенники убедили студентку передать им два миллиона рублей - РИА Новости, 25.02.2025

В Петербурге мошенники убедили студентку передать им два миллиона рублей

Мошенники убедили 19-летнюю студентку из Санкт-Петербурга передать им сбережения на 1,9 миллиона рублей, теперь их ищет полиция, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:56:00+03:00

2025-02-25T14:56:00+03:00

2025-02-25T14:56:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Мошенники убедили 19-летнюю студентку из Санкт-Петербурга передать им сбережения на 1,9 миллиона рублей, теперь их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Двадцать четвертого февраля... в полицию Выборгского района города поступило сообщение от 19-летней студентки... о том, что ей звонили неизвестные и убедили снять все свои сбережения в сумме 1 900 000 рублей и передать их курьеру", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), предполагаемых фигурантов ищут. По данным интернет-газеты "Фонтанка", девушка передала мошенникам средства, которые она получила после гибели отца в зоне спецоперации. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250225/moshennik-2001430193.html

https://ria.ru/20250225/moshenniki-2001403263.html

россия

санкт-петербург

выборгский район

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происшествия, россия, санкт-петербург, выборгский район