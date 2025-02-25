https://ria.ru/20250225/peterburg-2001465199.html

В Петербурге задержали москвичку за вандализм на фотовыставке

В Петербурге задержали москвичку за вандализм на фотовыставке - РИА Новости, 25.02.2025

В Петербурге задержали москвичку за вандализм на фотовыставке

Полиция Санкт-Петербурга задержала 23-летнюю москвичку, которая, предположительно, с помощью аэрозоля нанесла дискредитирующие надписи на стенды уличной... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T11:46:00+03:00

2025-02-25T11:46:00+03:00

2025-02-25T11:46:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 23-летнюю москвичку, которая, предположительно, с помощью аэрозоля нанесла дискредитирующие надписи на стенды уличной фотовыставки "Вместе к Победе" в центре города, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Двадцать четвертого февраля в 04.39 в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у дома 1 по улице Большая Морская нарядом ДПС задержана 23-летняя уроженка и жительница Москвы, которая на стендах фотовыставки "Вместе к Победе" оставила дискредитирующие надписи черной краской из аэрозольного баллончика", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о вандализме (часть 1 статьи 214 УК РФ). По данным интернет-газеты "Фонтанка", задержанная является выпускницей московского колледжа полиции. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250128/diskreditatsiya-1995985404.html

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