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Следующие контакты России и США пройдут по линии МИД, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2025
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12:22 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/peskov-2001474138.html
Следующие контакты России и США пройдут по линии МИД, заявил Песков
Следующие контакты России и США пройдут по линии МИД, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2025
Следующие контакты России и США пройдут по линии МИД, заявил Песков
Следующие контакты РФ и США пройдут по линии МИД, это контакты на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:22:00+03:00
2025-02-25T12:22:00+03:00
россия
сша
ближний восток
дмитрий песков
сергей лавров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Следующие контакты РФ и США пройдут по линии МИД, это контакты на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Следующие контакты на очереди - это контакты по линии министерства иностранных дел, контакты на экспертном уровне, поэтому я рекомендую обращаться в министерство иностранных дел за информацию об этой встрече ", - сказал Песков журналистам на вопрос о втором раунде переговоров в Эр-Рияде между РФ и США. Ранее в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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россия, сша, ближний восток, дмитрий песков, сергей лавров, юрий ушаков
Россия, США, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Юрий Ушаков
Следующие контакты России и США пройдут по линии МИД, заявил Песков

Песков: следующие контакты РФ и США пройдут по линии МИД на экспертном уровне

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Следующие контакты РФ и США пройдут по линии МИД, это контакты на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Следующие контакты на очереди - это контакты по линии министерства иностранных дел, контакты на экспертном уровне, поэтому я рекомендую обращаться в министерство иностранных дел за информацию об этой встрече ", - сказал Песков журналистам на вопрос о втором раунде переговоров в Эр-Рияде между РФ и США.
Ранее в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Лавров: начинается движение к нормализации отношений с США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров
19 февраля, 13:22
 
РоссияСШАБлижний ВостокДмитрий ПесковСергей ЛавровЮрий Ушаков
 
 
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