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В Ивано-Франковске переименовали Венгерскую улицу - РИА Новости, 25.02.2025
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19:53 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/pereimenovanie-2001579546.html
В Ивано-Франковске переименовали Венгерскую улицу
В Ивано-Франковске переименовали Венгерскую улицу - РИА Новости, 25.02.2025
В Ивано-Франковске переименовали Венгерскую улицу
Депутаты горсовета украинского Ивано-Франковска переименовали улицу Венгерскую в улицу имени публициста Дмитрия Капранова, воевавшего в украинском... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T19:53:00+03:00
2025-02-25T19:53:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты горсовета украинского Ивано-Франковска переименовали улицу Венгерскую в улицу имени публициста Дмитрия Капранова, воевавшего в украинском националистическом формировании "Азов"*, сообщило местное издание "Курс". "Депутаты (горсовета – ред.) приняли решение переименовать улицу Венгерскую в Ивано– Франковске в улицу Дмитрия Капранова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Причину переименования не уточняют. Дмитрий Капранов – украинский писатель, публицист. По данным украинских СМИ, в 2022 году вступил в полк "Азов"*. Умер в 2024 году. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Запрещенная в России террористическая организация
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https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html
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в мире, украина, россия, будапешт, петер сийярто, сергей лавров, нато, евросоюз, ивано-франковск
В мире, Украина, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске переименовали Венгерскую улицу

Власти Ивано-Франковска переименовали Венгерскую улицу в честь боевика "Азова"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты горсовета украинского Ивано-Франковска переименовали улицу Венгерскую в улицу имени публициста Дмитрия Капранова, воевавшего в украинском националистическом формировании "Азов"*, сообщило местное издание "Курс".
«
"Депутаты (горсовета – ред.) приняли решение переименовать улицу Венгерскую в Ивано– Франковске в улицу Дмитрия Капранова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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Причину переименования не уточняют.
Дмитрий Капранов – украинский писатель, публицист. По данным украинских СМИ, в 2022 году вступил в полк "Азов"*. Умер в 2024 году.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреУкраинаРоссияБудапештПетер СийяртоСергей ЛавровНАТОЕвросоюзИвано-Франковск
 
 
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