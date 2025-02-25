https://ria.ru/20250225/pereimenovanie-2001579546.html

В Ивано-Франковске переименовали Венгерскую улицу

В Ивано-Франковске переименовали Венгерскую улицу - РИА Новости, 25.02.2025

В Ивано-Франковске переименовали Венгерскую улицу

Депутаты горсовета украинского Ивано-Франковска переименовали улицу Венгерскую в улицу имени публициста Дмитрия Капранова, воевавшего в украинском... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:53:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты горсовета украинского Ивано-Франковска переименовали улицу Венгерскую в улицу имени публициста Дмитрия Капранова, воевавшего в украинском националистическом формировании "Азов"*, сообщило местное издание "Курс". "Депутаты (горсовета – ред.) приняли решение переименовать улицу Венгерскую в Ивано– Франковске в улицу Дмитрия Капранова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Причину переименования не уточняют. Дмитрий Капранов – украинский писатель, публицист. По данным украинских СМИ, в 2022 году вступил в полк "Азов"*. Умер в 2024 году. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250225/poltava-2001550651.html

https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, будапешт, петер сийярто, сергей лавров, нато, евросоюз, ивано-франковск