В Ивано-Франковске переименовали Венгерскую улицу
Власти Ивано-Франковска переименовали Венгерскую улицу в честь боевика "Азова"
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты горсовета украинского Ивано-Франковска переименовали улицу Венгерскую в улицу имени публициста Дмитрия Капранова, воевавшего в украинском националистическом формировании "Азов"*, сообщило местное издание "Курс".
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"Депутаты (горсовета – ред.) приняли решение переименовать улицу Венгерскую в Ивано– Франковске в улицу Дмитрия Капранова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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Причину переименования не уточняют.
Дмитрий Капранов – украинский писатель, публицист. По данным украинских СМИ, в 2022 году вступил в полк "Азов"*. Умер в 2024 году.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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