Пенсионное удостоверение-2025: как выглядит, процедура оформления
© iStock.com / CherriesJDПенсионное удостоверение
© iStock.com / CherriesJD
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. После назначения пенсии всем гражданам выдается пенсионное удостоверение. Как выглядит свидетельство нового образца, где оформить и как получить – необходимые документы и сроки предоставления услуги в СФР, МФЦ или через “Госуслуги”, нужно ли пенсионерам заменять бумажную книжку на пластиковую карточку в 2025 году, – в материале РИА Новости.
Пенсионное удостоверение
"Пенсионное удостоверение – знакомый бумажный документ для тех пенсионеров, которые оформили пенсию по достижении нетрудоспособного возраста (трудовую) или по другим основаниям (инвалидность, потеря кормильца) до 2015 года", – говорит Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру". Сегодня книжку заменило пенсионное свидетельство в формате справки и пластиковой карты. Документ содержит данные о получателе пенсии, её виде и размере. В нем указаны фамилия, имя и отчество гражданина, дата его рождения, фото, номер СНИЛС и наименование подразделения пенсионного фонда.
Кому выдается
С 2015 года удостоверения пенсионера в виде красной книжки перестали оформлять и выдавать, эти документы остались только у граждан, оформивших их ранее и они сохранили свою юридическую силу. "В последующие годы форма документа, подтверждающего статус, менялась еще несколько раз, хотя значимого влияния на социальные права пенсионеров это не оказало", – говорит Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".
За годы работы Пенсионный фонд собрал сведения о гражданах страны, получающих пенсию, в электронном виде и внес их в единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Государственные органы получали информацию при необходимости в рамках межведомственного взаимодействия, а потребность в бумажных документах отпала и они были отменены. Чтобы у пенсионеров была возможность подтверждать свой статус, в 2021 году стали выдавать электронное пенсионное свидетельство, которое при необходимости можно получить в виде пластиковой карточки.
© iStock.com / Evgeniia OzerkinaПенсионер держит стопку денежных купюр
© iStock.com / Evgeniia Ozerkina
Пенсионер держит стопку денежных купюр
"На пластиковом носителе помимо фотографии указаны фамилия, имя и отчество пенсионера, номер СНИЛС и уникальный номер документа. Водяные знаки и гильоширная сетка на поверхности свидетельства защищают его от подделки. Если пенсионер получает две выплаты, например, как отставной военнослужащий и по достижению пенсионного возраста, то оба вида пенсий указаны на лицевой стороне свидетельства. А вот сумма назначенной пенсии на свидетельстве не указывается. Она сохраняется в бумажной справке или в личном кабинете пенсионера на сайте Социального фонда", – говорит Ирина Андриевская.
Таким образом, пенсионеру в 2025 году для подтверждения своих прав на льготы достаточно иметь пластиковую карту свидетельства или её цифровой скриншот в мобильном телефоне. С 1 июля 2025 года можно предъявлять и электронный документ с QR-кодом, который будет храниться в личном кабинете на сайте госуслуг.
"В соответствии с действующим Приказом Минтруда России от 05.08.2021 № 546н свидетельство пенсионера оформляется на материальном носителе или в форме электронного документа и содержит: фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета, вид пенсии и срок, на который она установлена, а также фотографию гражданина. С 01 января 2023 года такую услугу предоставляет Фонд пенсионного и социального страхования РФ", – поясняет юрист Европейской юридической службыВалентин Лупу. Документ можно получить бесплатно прямо в день обращения в Социальный фонд (СФР).
Как выглядит
Свидетельство пенсионера выглядит как банковская карта с фотографией и некоторыми сведениями о владельце. "Независимо от формы (электронный носитель или пластиковая карта) содержит фотографию, ФИО, страховой номер индивидуального лицевого счета, информацию о виде страховой пенсии и сроке, на которой она назначена. Размер пенсии в документе не указывается", –уточняет Сергей Гебель.
Образец
Как получить пенсионное удостоверение
Свидетельство пенсионера или справку в 2025 году можно оформить в клиентской службе СФР или в МФЦ. Для этого гражданину нужно обратиться с паспортом и фото без светлого угла размером 21х30 мм в ближайшее отделение.
Куда обращаться
Оформить свидетельство может каждый пенсионер, независимо от времени выхода на пенсию. Для этого следует обратиться в любое отделение СФР лично или через представителя по доверенности. Есть и дополнительные способы для оформления – сайт "Госуслуги" или отделения МФЦ "Мои документы".
По словам Ирины Андриевской, назначить дату и время, чтобы посетить отделение фонда, а также отправить заявление на оформление свидетельства можно дистанционно через портал "Госуслуги". Для этого у пенсионера должен быть подтвержденный аккаунт. Если его нет, то дистанционным сервисом можно воспользоваться, авторизовавшись на сайте СФР.
В Госдуме рассказали, как россияне могут получить сразу три пенсии
22 февраля, 02:48
"Из аккаунта госпортала можно зайти на сайт СФР, заполнить данные пенсионера (ФИО, СНИЛС, номер телефона). Затем выбрать подразделение СФР. Далее в разделе "Услуги" выбрать пункт "Выдача свидетельства пенсионера". Важно не забыть дать согласие на обработку персональных данных", – поясняет Ирина Андриевская.
Необходимые документы
Для получения свидетельства заявитель должен предоставить пакет документов:
- заявление по установленной форме;
- паспорт или иной удостоверяющий личность документ;
- одну фотографию размером 21×30 мм (цветную или черно-белую);
- нотариальную доверенность и паспорт представителя при необходимости.
Стоимость
За прием и рассмотрение документов плата не взимается, свидетельство также выдается бесплатно.
Сроки
Если пенсионер придет в отделение СФР, то пластиковую карту ему оформят прямо в день обращения. Однако в некоторых случаях на её изготовление уходит один-два дня, в зависимости от возможностей отделения СФР в каждом регионе. Срок рассмотрения онлайн-заявления – трое суток. Затем в личный кабинет заявителя придет уведомление о дате и времени посещения отделения фонда.
Как восстановить пенсионное удостоверение
"Утерянное пенсионное удостоверение можно восстановить в любой момент. Нет никаких ограничений по количеству обращений и штрафов за утерю. Правда, теперь гражданин получит не удостоверение, а свидетельство пенсионера”, – поясняет Ирина Андриевская.
Если пенсионное удостоверение пришло с ошибками
Неточности в документе пенсионера могут послужить отказом в назначении пенсии или получением выплат в меньшем размере. Поэтому важно проверить достоверность сведений и при обнаружении ошибок обратиться в СФР или МФЦ для корректировки.
Социальная пенсия 2025: что это, кому положена и как ее получить
20 февраля, 10:53
Отказ в оформлении
Получить пенсионное удостоверение можно после назначения пенсии. Отказать в его выдаче могут при наличии законных оснований, например, не предоставление доверенности или ее недействительность. В случае отказа СФР указывает причину и порядок обжалования.
Советы экспертов
Юрист поясняет, несмотря на то, что бумажные удостоверения в виде книжечки перестали выдавать, а справки были перенесены в электронный формат, все вышеуказанные документы продолжают действовать. Новое свидетельство получать не обязательно, оно оформляется по желанию самого пенсионера.
Свидетельство пенсионера может быть предъявлено для получения льгот и скидок:
- при проезде в общественном транспорте;
- в некоторых магазинах, устанавливающих специальные часы с дополнительными скидками для пенсионеров;
- в аптеках;
- при посещении музеев, театров, выставок.
© iStock.com / Denis VostrikovПенсионер пересчитывает деньги
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсионер пересчитывает деньги
Кроме этого, по словам Сергея Гебеля, отдельные льготы могут предусматриваться региональным и местным законодательством. Например, пенсионеры-москвичи имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также на бесплатный проезд в наземном общественном транспорте при использовании социальных карт.
Всем российским пенсионерам положены определенные льготы. Государственная поддержка может заключаться в виде материальной помощи, освобождения от каких-либо платежей и в других формах. Сергей Гебель отмечает, что ряд льгот предоставляется пенсионерам автоматически на основании данных, имеющихся в базах государственных органов. Например, освобождение от уплаты налога на имущество, если оформлено право собственности на жилой дом, квартиру, гараж, некоторые другие объекты недвижимости (ст. 401, пп. 10 п. 1, п. 4 ст. 407 НК РФ; Письмо ФНС России № БС-4-21/48@ от 09.01.2017 г.). Также предоставляется налоговый вычет по земельному налогу (пп. 8 п. 5, п. 6.1 ст. 391 НК РФ) и освобождение некоторых доходов от НДФЛ (п. п. 2, 9, 10, 28 ст. 217 НК РФ).
"В указанных и некоторых других случаях пенсионер вправе по своему усмотрению подать заявление для оформления льготы, однако, как правило, в этом нет необходимости. В это же время на определенные льготы, скидки и другие преференции могут рассчитывать только граждане, подтвердившие свой пенсионный статус с помощью удостоверения, справки или свидетельства", – поясняет юрист.