https://ria.ru/20250225/pensionnoe_udostoverenie-1844715898.html

Пенсионное удостоверение-2025: как выглядит, процедура оформления

Пенсионное удостоверение 2025: как и где получить свидетельство пенсионера, как оно выглядит

Пенсионное удостоверение-2025: как выглядит, процедура оформления

После назначения пенсии всем гражданам выдается пенсионное удостоверение. Как выглядит свидетельство нового образца, где оформить и как получить – необходимые... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T20:27:00+03:00

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2025-02-25T20:27:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. После назначения пенсии всем гражданам выдается пенсионное удостоверение. Как выглядит свидетельство нового образца, где оформить и как получить – необходимые документы и сроки предоставления услуги в СФР, МФЦ или через “Госуслуги”, нужно ли пенсионерам заменять бумажную книжку на пластиковую карточку в 2025 году, – в материале РИА Новости.Пенсионное удостоверение"Пенсионное удостоверение – знакомый бумажный документ для тех пенсионеров, которые оформили пенсию по достижении нетрудоспособного возраста (трудовую) или по другим основаниям (инвалидность, потеря кормильца) до 2015 года", – говорит Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру". Сегодня книжку заменило пенсионное свидетельство в формате справки и пластиковой карты. Документ содержит данные о получателе пенсии, её виде и размере. В нем указаны фамилия, имя и отчество гражданина, дата его рождения, фото, номер СНИЛС и наименование подразделения пенсионного фонда.Кому выдаетсяС 2015 года удостоверения пенсионера в виде красной книжки перестали оформлять и выдавать, эти документы остались только у граждан, оформивших их ранее и они сохранили свою юридическую силу. "В последующие годы форма документа, подтверждающего статус, менялась еще несколько раз, хотя значимого влияния на социальные права пенсионеров это не оказало", – говорит Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".За годы работы Пенсионный фонд собрал сведения о гражданах страны, получающих пенсию, в электронном виде и внес их в единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Государственные органы получали информацию при необходимости в рамках межведомственного взаимодействия, а потребность в бумажных документах отпала и они были отменены. Чтобы у пенсионеров была возможность подтверждать свой статус, в 2021 году стали выдавать электронное пенсионное свидетельство, которое при необходимости можно получить в виде пластиковой карточки."На пластиковом носителе помимо фотографии указаны фамилия, имя и отчество пенсионера, номер СНИЛС и уникальный номер документа. Водяные знаки и гильоширная сетка на поверхности свидетельства защищают его от подделки. Если пенсионер получает две выплаты, например, как отставной военнослужащий и по достижению пенсионного возраста, то оба вида пенсий указаны на лицевой стороне свидетельства. А вот сумма назначенной пенсии на свидетельстве не указывается. Она сохраняется в бумажной справке или в личном кабинете пенсионера на сайте Социального фонда", – говорит Ирина Андриевская.Таким образом, пенсионеру в 2025 году для подтверждения своих прав на льготы достаточно иметь пластиковую карту свидетельства или её цифровой скриншот в мобильном телефоне. С 1 июля 2025 года можно предъявлять и электронный документ с QR-кодом, который будет храниться в личном кабинете на сайте госуслуг."В соответствии с действующим Приказом Минтруда России от 05.08.2021 № 546н свидетельство пенсионера оформляется на материальном носителе или в форме электронного документа и содержит: фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета, вид пенсии и срок, на который она установлена, а также фотографию гражданина. С 01 января 2023 года такую услугу предоставляет Фонд пенсионного и социального страхования РФ", – поясняет юрист Европейской юридической службыВалентин Лупу. Документ можно получить бесплатно прямо в день обращения в Социальный фонд (СФР).Как выглядит Свидетельство пенсионера выглядит как банковская карта с фотографией и некоторыми сведениями о владельце. "Независимо от формы (электронный носитель или пластиковая карта) содержит фотографию, ФИО, страховой номер индивидуального лицевого счета, информацию о виде страховой пенсии и сроке, на которой она назначена. Размер пенсии в документе не указывается", –уточняет Сергей Гебель.ОбразецКак получить пенсионное удостоверениеСвидетельство пенсионера или справку в 2025 году можно оформить в клиентской службе СФР или в МФЦ. Для этого гражданину нужно обратиться с паспортом и фото без светлого угла размером 21х30 мм в ближайшее отделение.Куда обращатьсяОформить свидетельство может каждый пенсионер, независимо от времени выхода на пенсию. Для этого следует обратиться в любое отделение СФР лично или через представителя по доверенности. Есть и дополнительные способы для оформления – сайт "Госуслуги" или отделения МФЦ "Мои документы".По словам Ирины Андриевской, назначить дату и время, чтобы посетить отделение фонда, а также отправить заявление на оформление свидетельства можно дистанционно через портал "Госуслуги". Для этого у пенсионера должен быть подтвержденный аккаунт. Если его нет, то дистанционным сервисом можно воспользоваться, авторизовавшись на сайте СФР."Из аккаунта госпортала можно зайти на сайт СФР, заполнить данные пенсионера (ФИО, СНИЛС, номер телефона). Затем выбрать подразделение СФР. Далее в разделе "Услуги" выбрать пункт "Выдача свидетельства пенсионера". Важно не забыть дать согласие на обработку персональных данных", – поясняет Ирина Андриевская.Необходимые документыДля получения свидетельства заявитель должен предоставить пакет документов:СтоимостьЗа прием и рассмотрение документов плата не взимается, свидетельство также выдается бесплатно.СрокиЕсли пенсионер придет в отделение СФР, то пластиковую карту ему оформят прямо в день обращения. Однако в некоторых случаях на её изготовление уходит один-два дня, в зависимости от возможностей отделения СФР в каждом регионе. Срок рассмотрения онлайн-заявления – трое суток. Затем в личный кабинет заявителя придет уведомление о дате и времени посещения отделения фонда.Как восстановить пенсионное удостоверение"Утерянное пенсионное удостоверение можно восстановить в любой момент. Нет никаких ограничений по количеству обращений и штрафов за утерю. Правда, теперь гражданин получит не удостоверение, а свидетельство пенсионера”, – поясняет Ирина Андриевская.Если пенсионное удостоверение пришло с ошибкамиНеточности в документе пенсионера могут послужить отказом в назначении пенсии или получением выплат в меньшем размере. Поэтому важно проверить достоверность сведений и при обнаружении ошибок обратиться в СФР или МФЦ для корректировки.Отказ в оформленииПолучить пенсионное удостоверение можно после назначения пенсии. Отказать в его выдаче могут при наличии законных оснований, например, не предоставление доверенности или ее недействительность. В случае отказа СФР указывает причину и порядок обжалования.Советы экспертовЮрист поясняет, несмотря на то, что бумажные удостоверения в виде книжечки перестали выдавать, а справки были перенесены в электронный формат, все вышеуказанные документы продолжают действовать. Новое свидетельство получать не обязательно, оно оформляется по желанию самого пенсионера.Свидетельство пенсионера может быть предъявлено для получения льгот и скидок:Кроме этого, по словам Сергея Гебеля, отдельные льготы могут предусматриваться региональным и местным законодательством. Например, пенсионеры-москвичи имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также на бесплатный проезд в наземном общественном транспорте при использовании социальных карт.Всем российским пенсионерам положены определенные льготы. Государственная поддержка может заключаться в виде материальной помощи, освобождения от каких-либо платежей и в других формах. Сергей Гебель отмечает, что ряд льгот предоставляется пенсионерам автоматически на основании данных, имеющихся в базах государственных органов. Например, освобождение от уплаты налога на имущество, если оформлено право собственности на жилой дом, квартиру, гараж, некоторые другие объекты недвижимости (ст. 401, пп. 10 п. 1, п. 4 ст. 407 НК РФ; Письмо ФНС России № БС-4-21/48@ от 09.01.2017 г.). Также предоставляется налоговый вычет по земельному налогу (пп. 8 п. 5, п. 6.1 ст. 391 НК РФ) и освобождение некоторых доходов от НДФЛ (п. п. 2, 9, 10, 28 ст. 217 НК РФ)."В указанных и некоторых других случаях пенсионер вправе по своему усмотрению подать заявление для оформления льготы, однако, как правило, в этом нет необходимости. В это же время на определенные льготы, скидки и другие преференции могут рассчитывать только граждане, подтвердившие свой пенсионный статус с помощью удостоверения, справки или свидетельства", – поясняет юрист.

https://ria.ru/20250225/gosuslugi-2001522985.html

https://ria.ru/20250224/pensii-2001189049.html

https://ria.ru/20250222/pensiya-2000941851.html

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Артем Смирнов

россия, пенсионный фонд рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионеры, пенсия