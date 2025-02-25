Более 20 парадных расчетов будут участвовать в Параде Победы в Минске
В Минске в Параде в честь 80-летия Победы будут участвовать 24 парадных расчета
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники Парада Победы в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Более 24 парадных расчетов и будут участвовать на параде в честь 80-летия Победы в Минске, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах Белоруссии Леонид Касинский.
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"Замысел парада масштабен. Планируется участие более 24 парадных расчетов, а также воздушных судов", - приводит слова Касинского пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в этом году парад будет выстроен из двух полноценных частей, исторической и современной. Касинский уточнил, что первая часть будет включать в себя прохождение различной ретротехники и парадных расчетов в форме с вооружением военных лет. "Историческая часть будет построена на отдельных элементах парада Победы 1945 года в Москве. В составе механизированной колонны пройдут легендарные танки Т-34. Впервые на параде будут представлены знаменитые тачанки с пулеметами", - подчеркнул он.
В современной части будет участвовать техника, состоящая на вооружении белорусских вооруженных сил в настоящее время - начиная от бронированной техники и бронированных машин и заканчивая различными образцами техники связи и радиоэлектронной борьбы, сказал Касинский.
Подчеркивается, что для участия в военном параде в Минске приглашены военные из дружественных стран. "Мы пригласили парадные расчеты из дружественных нам стран — Российской Федерации, Китая, а также знаменные группы с государственными флагами республик СНГ. Частично подтверждение об участии ряда стран уже получено", - сказал Касинский.
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