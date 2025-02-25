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Более 20 парадных расчетов будут участвовать в Параде Победы в Минске - РИА Новости, 25.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:00 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/parad-2001514475.html
Более 20 парадных расчетов будут участвовать в Параде Победы в Минске
Более 20 парадных расчетов будут участвовать в Параде Победы в Минске - РИА Новости, 25.02.2025
Более 20 парадных расчетов будут участвовать в Параде Победы в Минске
Более 24 парадных расчетов и будут участвовать на параде в честь 80-летия Победы в Минске, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:00:00+03:00
2025-02-25T15:00:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Более 24 парадных расчетов и будут участвовать на параде в честь 80-летия Победы в Минске, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах Белоруссии Леонид Касинский. "Замысел парада масштабен. Планируется участие более 24 парадных расчетов, а также воздушных судов", - приводит слова Касинского пресс-служба министерства в своем Telegram-канале. Он отметил, что в этом году парад будет выстроен из двух полноценных частей, исторической и современной. Касинский уточнил, что первая часть будет включать в себя прохождение различной ретротехники и парадных расчетов в форме с вооружением военных лет. "Историческая часть будет построена на отдельных элементах парада Победы 1945 года в Москве. В составе механизированной колонны пройдут легендарные танки Т-34. Впервые на параде будут представлены знаменитые тачанки с пулеметами", - подчеркнул он. В современной части будет участвовать техника, состоящая на вооружении белорусских вооруженных сил в настоящее время - начиная от бронированной техники и бронированных машин и заканчивая различными образцами техники связи и радиоэлектронной борьбы, сказал Касинский. Подчеркивается, что для участия в военном параде в Минске приглашены военные из дружественных стран. "Мы пригласили парадные расчеты из дружественных нам стран — Российской Федерации, Китая, а также знаменные группы с государственными флагами республик СНГ. Частично подтверждение об участии ряда стран уже получено", - сказал Касинский.
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космос - риа наука, минск, белоруссия, москва, снг, т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Космос - РИА Наука, Минск, Белоруссия, Москва, СНГ, Т-34, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Более 20 парадных расчетов будут участвовать в Параде Победы в Минске

В Минске в Параде в честь 80-летия Победы будут участвовать 24 парадных расчета

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкУчастники Парада Победы в Минске
Участники Парада Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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Участники Парада Победы в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Более 24 парадных расчетов и будут участвовать на параде в честь 80-летия Победы в Минске, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах Белоруссии Леонид Касинский.
«
"Замысел парада масштабен. Планируется участие более 24 парадных расчетов, а также воздушных судов", - приводит слова Касинского пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в этом году парад будет выстроен из двух полноценных частей, исторической и современной. Касинский уточнил, что первая часть будет включать в себя прохождение различной ретротехники и парадных расчетов в форме с вооружением военных лет. "Историческая часть будет построена на отдельных элементах парада Победы 1945 года в Москве. В составе механизированной колонны пройдут легендарные танки Т-34. Впервые на параде будут представлены знаменитые тачанки с пулеметами", - подчеркнул он.
В современной части будет участвовать техника, состоящая на вооружении белорусских вооруженных сил в настоящее время - начиная от бронированной техники и бронированных машин и заканчивая различными образцами техники связи и радиоэлектронной борьбы, сказал Касинский.
Подчеркивается, что для участия в военном параде в Минске приглашены военные из дружественных стран. "Мы пригласили парадные расчеты из дружественных нам стран — Российской Федерации, Китая, а также знаменные группы с государственными флагами республик СНГ. Частично подтверждение об участии ряда стран уже получено", - сказал Касинский.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКосмос - РИА НаукаМинскБелоруссияМоскваСНГТ-3480-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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