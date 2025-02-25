https://ria.ru/20250225/papa-2001589839.html
Состояние папы Римского остается критическим
Состояние папы Римского остается критическим - РИА Новости, 25.02.2025
Состояние папы Римского остается критическим
Состояние госпитализированного папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:29:00+03:00
2025-02-25T21:29:00+03:00
2025-02-25T21:42:00+03:00
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
ватикан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857553445_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_ddcb89aaa82faef101ce6d7632ed7340.jpg
ВАТИКАН, 25 фев – РИА Новости. Состояние госпитализированного папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным, сообщила служба печати Святого престола. "Состояние Папы остается критическим, но стабильным. Острых респираторных эпизодов не наблюдалось, гемодинамические показатели остаются постоянными", - говорится в сообщении.Вечером понтифик прошел плановую компьютерную томографию для контроля за развитием двусторонней пневмонии. Прогноз по его состоянию "остается сдержанным". В течение дня Франциск вернулся к работе, отмечает ватиканская пресс-служба.Накануне Служба печати Святого престола сообщила, что состояние Папы немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз. У понтифика с субботы не происходило астматических респираторных приступов; некоторые лабораторные тесты улучшились.Ранее сообщалось, что понтифику провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получить кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию. На фоне пневмонии у него развивалась легкая почечная недостаточность, которая находится под контролем.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
https://ria.ru/20250220/pontifik-2000423347.html
https://ria.ru/20250224/frantsisk-1857009309.html
ватикан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857553445_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b1ad70bb669ab4c77a978fc36c889329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, ватикан
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Ватикан
Состояние папы Римского остается критическим
Состояние папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным
ВАТИКАН, 25 фев – РИА Новости. Состояние госпитализированного папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным, сообщила служба печати Святого престола.
"Состояние Папы остается критическим, но стабильным. Острых респираторных эпизодов не наблюдалось, гемодинамические показатели остаются постоянными", - говорится в сообщении.
Вечером понтифик прошел плановую компьютерную томографию для контроля за развитием двусторонней пневмонии. Прогноз по его состоянию "остается сдержанным". В течение дня Франциск
вернулся к работе, отмечает ватиканская пресс-служба.
Накануне Служба печати Святого престола сообщила, что состояние Папы немного улучшилось, но медики сохраняют осторожный прогноз. У понтифика с субботы не происходило астматических респираторных приступов; некоторые лабораторные тесты улучшились.
Ранее сообщалось, что понтифику провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получить кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию. На фоне пневмонии у него развивалась легкая почечная недостаточность, которая находится под контролем.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.