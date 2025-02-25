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СК расследует 163 случая повреждения памятников воинам в странах Европы - РИА Новости, 25.02.2025
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12:00 25.02.2025 (обновлено: 13:07 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/pamyatniki-2001468064.html
СК расследует 163 случая повреждения памятников воинам в странах Европы
СК расследует 163 случая повреждения памятников воинам в странах Европы - РИА Новости, 25.02.2025
СК расследует 163 случая повреждения памятников воинам в странах Европы
Российские следователи расследуют 163 факта повреждения памятников воинам, находящихся на территории 15 европейских государств, сообщил руководитель отдела (по... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российские следователи расследуют 163 факта повреждения памятников воинам, находящихся на территории 15 европейских государств, сообщил руководитель отдела (по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества) управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СК РФ Александр Пахтусов."В центральном аппарате ведомства расследуется 163 факта осквернения и повреждения воинских захоронений и мемориальных объектов, посвященных лицам, погибшим в защите Отечества, и находящихся за пределами РФ, на территории 15 европейских государств", - сказал он на заседании в Совете Федерации.Пастухов отметил, что, как установило следствие, на территориях указанных государств ведется целенаправленная работа по пересмотру вклада советского народа в Победу над нацизмом."За совершение указанных преступлений к уголовной ответственности привлекается 253 иностранных лица. Например, из Латвии 90 (человек – ред.), из Литвы – 84, из Украины - 57", - добавил он.Пахтусов отметил, что преступления указанной категории также совершаются и по мотивам политической и идеологической ненависти.
https://ria.ru/20250129/stounkhendzh-1996207412.html
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европа, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Европа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК расследует 163 случая повреждения памятников воинам в странах Европы

СК расследует 163 случая повреждения памятников воинам в 15 странах Европы

© Фото : Солдат Победы/TelegramВандалы осквернили памятник советским воинам на севере Молдавии
Вандалы осквернили памятник советским воинам на севере Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Солдат Победы/Telegram
Вандалы осквернили памятник советским воинам на севере Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российские следователи расследуют 163 факта повреждения памятников воинам, находящихся на территории 15 европейских государств, сообщил руководитель отдела (по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества) управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СК РФ Александр Пахтусов.
"В центральном аппарате ведомства расследуется 163 факта осквернения и повреждения воинских захоронений и мемориальных объектов, посвященных лицам, погибшим в защите Отечества, и находящихся за пределами РФ, на территории 15 европейских государств", - сказал он на заседании в Совете Федерации.
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Пастухов отметил, что, как установило следствие, на территориях указанных государств ведется целенаправленная работа по пересмотру вклада советского народа в Победу над нацизмом.
"За совершение указанных преступлений к уголовной ответственности привлекается 253 иностранных лица. Например, из Латвии 90 (человек – ред.), из Литвы – 84, из Украины - 57", - добавил он.
Пахтусов отметил, что преступления указанной категории также совершаются и по мотивам политической и идеологической ненависти.
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ЕвропаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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