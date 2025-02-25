https://ria.ru/20250225/pamyatniki-2001468064.html

СК расследует 163 случая повреждения памятников воинам в странах Европы

СК расследует 163 случая повреждения памятников воинам в странах Европы - РИА Новости, 25.02.2025

СК расследует 163 случая повреждения памятников воинам в странах Европы

Российские следователи расследуют 163 факта повреждения памятников воинам, находящихся на территории 15 европейских государств, сообщил руководитель отдела (по... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:00:00+03:00

2025-02-25T12:00:00+03:00

2025-02-25T13:07:00+03:00

европа

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российские следователи расследуют 163 факта повреждения памятников воинам, находящихся на территории 15 европейских государств, сообщил руководитель отдела (по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества) управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СК РФ Александр Пахтусов."В центральном аппарате ведомства расследуется 163 факта осквернения и повреждения воинских захоронений и мемориальных объектов, посвященных лицам, погибшим в защите Отечества, и находящихся за пределами РФ, на территории 15 европейских государств", - сказал он на заседании в Совете Федерации.Пастухов отметил, что, как установило следствие, на территориях указанных государств ведется целенаправленная работа по пересмотру вклада советского народа в Победу над нацизмом."За совершение указанных преступлений к уголовной ответственности привлекается 253 иностранных лица. Например, из Латвии 90 (человек – ред.), из Литвы – 84, из Украины - 57", - добавил он.Пахтусов отметил, что преступления указанной категории также совершаются и по мотивам политической и идеологической ненависти.

https://ria.ru/20250129/stounkhendzh-1996207412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия