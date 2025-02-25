https://ria.ru/20250225/ovchinskiy-2001407286.html
Овчинский: Москва ввела в оборот более 300 площадей в домах по реновации
Овчинский: Москва ввела в оборот более 300 площадей в домах по реновации - РИА Новости, 25.02.2025
Овчинский: Москва ввела в оборот более 300 площадей в домах по реновации
Столица ввела в оборот более 300 пространств на первых уровнях домов, построенных по реновации, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:06:00+03:00
2025-02-25T10:06:00+03:00
2025-02-25T11:35:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Столица ввела в оборот более 300 пространств на первых уровнях домов, построенных по реновации, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."С начала 2024 года город реализовал 340 помещений в новостройках по программе реновации. На первых, нежилых этажах откроются предприятия малого и среднего бизнеса", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента. Он уточнил, что наибольшее их число приходится на ЮВАО - более 80. В ВАО их более 50. В СВАО и ЮЗАО - свыше 40 помещений в каждом. В новых же домах запланировано к созданию до восьми тысяч таких пространств. Они позволят создать рабочие места для 200 тысяч человек.
https://ria.ru/20250223/ovchinskiy-2000998141.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: Москва ввела в оборот более 300 площадей в домах по реновации
Овчинский: Москва ввела в оборот более 300 пространств на первых уровнях домов