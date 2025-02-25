https://ria.ru/20250225/ovchinskiy-2001407286.html

Овчинский: Москва ввела в оборот более 300 площадей в домах по реновации

Овчинский: Москва ввела в оборот более 300 площадей в домах по реновации - РИА Новости, 25.02.2025

Овчинский: Москва ввела в оборот более 300 площадей в домах по реновации

Столица ввела в оборот более 300 пространств на первых уровнях домов, построенных по реновации, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:06:00+03:00

2025-02-25T10:06:00+03:00

2025-02-25T11:35:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988653112_0:3:3074:1732_1920x0_80_0_0_e4f34bc98ce2b0a3b850936278e8152e.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Столица ввела в оборот более 300 пространств на первых уровнях домов, построенных по реновации, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."С начала 2024 года город реализовал 340 помещений в новостройках по программе реновации. На первых, нежилых этажах откроются предприятия малого и среднего бизнеса", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента. Он уточнил, что наибольшее их число приходится на ЮВАО - более 80. В ВАО их более 50. В СВАО и ЮЗАО - свыше 40 помещений в каждом. В новых же домах запланировано к созданию до восьми тысяч таких пространств. Они позволят создать рабочие места для 200 тысяч человек.

https://ria.ru/20250223/ovchinskiy-2000998141.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский