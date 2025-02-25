https://ria.ru/20250225/osvobozhdenie-2001483583.html

В Президентской академии открылась выставка о восстановлении Европы

В Президентской академии открылась выставка о восстановлении Европы - РИА Новости, 25.02.2025

В Президентской академии открылась выставка о восстановлении Европы

Большой вклад Советского Союза в восстановление Европы после Второй мировой войны, а также значение памяти о героическом прошлом для формирования будущего... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:40:00+03:00

2025-02-25T13:40:00+03:00

2025-02-25T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Большой вклад Советского Союза в восстановление Европы после Второй мировой войны, а также значение памяти о героическом прошлом для формирования будущего подчеркнули эксперты в ходе торжественного открытия выставки "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" в Президентской академии в Москве.В основе проекта лежит уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". По словам заместителя генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александра Яковенко, фотографии для выставки подбирались очень тщательно, чтобы донести до зрителей значимость роли советского народа в восстановлении стран Европы."Очень важно переосмыслить нашу историю. Самое главное — не забывать о том, сколько Россия и Советский Союз сделали для европейских стран. Это было очень непросто, тем более что сам Советский Союз находился в сложном экономическом положении", — заявил Яковенко.Его поддержал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. Он отметил, как важно, чтобы новые поколения знали как можно больше о Великой Отечественной войне и помнили о том, какой ценой была завоевана Великая Победа."Мы часто говорим про то, что здесь, в этих стенах, готовят лучших управленцов нашей страны. Все мы понимаем, что невозможно изменить будущее, не учитывая опыт прошлого. Сегодняшняя выставка — это взгляд на историю через объективы фотокамер, которые показывают мужество, героизм, отвагу советских солдат. Показывают все, что связано с Великой Победой", — подчеркнул Комиссаров.Как сообщил первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев, сегодня история Второй мировой войны все чаще становится полем для политических спекуляций и фальсификаций, поэтому фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы" приобретает особое значение."Фонд поддерживает заявки творческих команд, многие из которых были посвящены событиям, связанным с 80-летием Великой Победы. Помним и считаем важным размышлять об этом, потому что история, к сожалению, с одной стороны, повторяется, с другой стороны, в искаженном виде развивается дальше. И многие сегодня в Европе хотят прировнять нацистский режим к действиям с Советской армии. Якобы Советская армия, освобождая Европу, остановила движение ее народов на пути к свободе, что, конечно, не так", — подчеркнул Соболев.По словам советника ректора Президентской академии Виктора Зорина, выставка — это возможность показать молодому поколению подвиг удивительных людей, которые посвятили свою жизнь служению стране и народу."Быть защитником отечества — это важнейшая роль человека, гражданина в государстве. На этих фотографиях запечатлены достойные из достойнейших. Давайте запомним, поблагодарим их, поклонимся им и скажем громадное спасибо за то, что они делали для нашей Родины. И самое главное — унесем частичку ощущения патриотизма, любви к Родине и понимание того, что надо и самим воспитаться, и воспитать наших соседей, родственников, детей и внуков", — призвал Зорин.Проект "Освобождение. Путь к Победе" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте и в тылу, а также в ходе освобождения и восстановления территорий СССР и стран Европы."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".

https://ria.ru/20250225/osvobozhdenie-1999323110.html

https://sn.ria.ru/20250224/osvobozhdenie-2000725331.html

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