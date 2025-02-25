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Отремонтированные остановки появились еще в шести округах Подмосковья - РИА Новости, 25.02.2025
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Новости Подмосковья
 
15:14 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/ostanovka-2001518495.html
Отремонтированные остановки появились еще в шести округах Подмосковья
Отремонтированные остановки появились еще в шести округах Подмосковья - РИА Новости, 25.02.2025
Отремонтированные остановки появились еще в шести округах Подмосковья
Ремонт остановок общественного транспорта провели на территории шести округов Московской области. Работы выполнили сотрудники "Мосавтодора", сообщил 360.ru со... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:14:00+03:00
2025-02-25T15:14:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ремонт остановок общественного транспорта провели на территории шести округов Московской области. Работы выполнили сотрудники "Мосавтодора", сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минтранс.По данным ведомства, обновленные остановки появились в Шатуре, Красногорске, Домодедове и Старой Купавне. Еще два объекта привели в порядок возле деревни Сурмино в Дмитровском округе и в деревне Беляниново в Мытищах.Обследование дорожной сети ведется каждую неделю. Уполномоченные органы следят за состоянием асфальта, знаков и искусственных неровностей, а также проверяют исправность светофоров и линий освещения. Эти объекты играют важную роль в обеспечении безопасности на дорогах. Проведение работ находится под контролем автоматизированной системы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Отремонтированные остановки появились еще в шести округах Подмосковья

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДорожный знак "Остановка автобуса"
Дорожный знак Остановка автобуса - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ремонт остановок общественного транспорта провели на территории шести округов Московской области. Работы выполнили сотрудники "Мосавтодора", сообщил 360.ru со ссылкой на региональный минтранс.
По данным ведомства, обновленные остановки появились в Шатуре, Красногорске, Домодедове и Старой Купавне. Еще два объекта привели в порядок возле деревни Сурмино в Дмитровском округе и в деревне Беляниново в Мытищах.
Обследование дорожной сети ведется каждую неделю. Уполномоченные органы следят за состоянием асфальта, знаков и искусственных неровностей, а также проверяют исправность светофоров и линий освещения. Эти объекты играют важную роль в обеспечении безопасности на дорогах. Проведение работ находится под контролем автоматизированной системы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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