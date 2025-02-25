https://ria.ru/20250225/orsk-2001437585.html

Участнику СВО из Орска, оставшемуся без дома, найдут жилье

Участнику СВО из Орска, оставшемуся без дома, найдут жилье - РИА Новости, 25.02.2025

Участнику СВО из Орска, оставшемуся без дома, найдут жилье

Глава оренбургского Орска Артем Воробьев в его Telegram-канале заявил, что найдено решение по ситуации с участником СВО, которому аннулировали сертификат на... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:57:00+03:00

2025-02-25T10:57:00+03:00

2025-02-25T11:11:00+03:00

орск

урал

оренбургская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001440254_0:334:935:860_1920x0_80_0_0_7aa7259ae902c4175e7c66d1419441bb.jpg

УФА, 25 фев – РИА Новости. Глава оренбургского Орска Артем Воробьев в его Telegram-канале заявил, что найдено решение по ситуации с участником СВО, которому аннулировали сертификат на новое жилье, выданный взамен пострадавшего от весеннего паводка. Ранее в соцсетях появилось видеообращение военнослужащего из Орска. В нем участник спецоперации сообщает, что его дом на двоих хозяев пострадал от паводка, жилье признали непригодным и он купил квартиру на сертификат, выданный властями. Мужчина во время службы в СВО узнал, что соседи добились признания пострадавшего дома пригодным к капитальному ремонту, а потому сертификат бойца на новое жилье аннулировался. После этого прокуратура Оренбургской области и региональные следственные органы начали проверку, также надзорный орган внес представление главе Орска. Сам орский мэр Артем Воробьев в своем Telegram-канале заявил, что таких случаев немало после паводка, мэрия с прокуратурой и региональным минстроем делают все, чтобы восстановить права военнослужащего. "Сегодня совместно с региональным минстроем, с прокуратурой нами найдено решение, которое позволит завершить эту историю благополучно. Подписал постановление, документ уже передан в министерство строительства (области – ред.), могу сказать уверенно и однозначно, бомжом Александр не будет точно", - сказал Воробьев в видеообращении, опубликованном . Мэр Орска добавил, что в городе ждут Александра и других участников спецоперации с победой, живыми и здоровыми. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.

https://ria.ru/20250220/svo-2000575567.html

https://ria.ru/20250122/veterany-1995045492.html

орск

урал

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орск, урал, оренбургская область, происшествия