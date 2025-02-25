Участнику СВО из Орска, оставшемуся без дома, найдут жилье
Участнику СВО из Орска, оставшемуся без дома из-за паводка, найдут жилье
© Артём Воробьёв. Орск/TelegramУчастник СВО из Орска, которому аннулировали сертификат на новое жилье
Участник СВО из Орска, которому аннулировали сертификат на новое жилье. Архивное фото
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УФА, 25 фев – РИА Новости. Глава оренбургского Орска Артем Воробьев в его Telegram-канале заявил, что найдено решение по ситуации с участником СВО, которому аннулировали сертификат на новое жилье, выданный взамен пострадавшего от весеннего паводка.
Ранее в соцсетях появилось видеообращение военнослужащего из Орска. В нем участник спецоперации сообщает, что его дом на двоих хозяев пострадал от паводка, жилье признали непригодным и он купил квартиру на сертификат, выданный властями. Мужчина во время службы в СВО узнал, что соседи добились признания пострадавшего дома пригодным к капитальному ремонту, а потому сертификат бойца на новое жилье аннулировался.
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После этого прокуратура Оренбургской области и региональные следственные органы начали проверку, также надзорный орган внес представление главе Орска. Сам орский мэр Артем Воробьев в своем Telegram-канале заявил, что таких случаев немало после паводка, мэрия с прокуратурой и региональным минстроем делают все, чтобы восстановить права военнослужащего.
"Сегодня совместно с региональным минстроем, с прокуратурой нами найдено решение, которое позволит завершить эту историю благополучно. Подписал постановление, документ уже передан в министерство строительства (области – ред.), могу сказать уверенно и однозначно, бомжом Александр не будет точно", - сказал Воробьев в видеообращении, опубликованном .
Мэр Орска добавил, что в городе ждут Александра и других участников спецоперации с победой, живыми и здоровыми.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.