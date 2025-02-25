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В Орске разбираются в ситуации с участником СВО, оставшимся без жилья - РИА Новости, 25.02.2025
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09:26 25.02.2025 (обновлено: 09:27 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/orsk-2001411811.html
В Орске разбираются в ситуации с участником СВО, оставшимся без жилья
В Орске разбираются в ситуации с участником СВО, оставшимся без жилья - РИА Новости, 25.02.2025
В Орске разбираются в ситуации с участником СВО, оставшимся без жилья
Следственные органы Оренбургской области проводят доследственную проверку по сообщению об участнике спецоперации из Орска, которому аннулировали сертификат на... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T09:26:00+03:00
2025-02-25T09:27:00+03:00
орск
оренбургская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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УФА, 25 фев – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области проводят доследственную проверку по сообщению об участнике спецоперации из Орска, которому аннулировали сертификат на новое жилье, выданный взамен пострадавшего от весеннего паводка, сообщает СК России в своем Telegram-канале. Ранее в соцсетях появилось видеообращение военнослужащего из Орска. В нем участник спецоперации сообщает, что его дом на двоих хозяев пострадал от паводка, жилье признали непригодным и он купил квартиру на сертификат, выданный властями. Мужчина во время службы в СВО узнал, что соседи добились признания пострадавшего дома пригодным к капитальному ремонту, а потому сертификат бойца на новое жилье аннулировался. После этого прокуратура Оренбургской области начала проверку, также надзорный орган внес представление главе Орска. Сам орский мэр Артем Воробьев в своем Telegram-канале заявил, что таких случаев немало после паводка, мэрия с прокуратурой и региональным минстроем делают все, чтобы восстановить права военнослужащего. "В социальных медиа размещено обращение участник специальной военной операции из города Орска к председателю СК России. Мужчина сообщил, что из-за паводка, который произошел в апреле 2024 года, его дом был признан подлежащим сносу. Взамен утраченного жилья ему был предоставлен жилищный сертификат, который позднее был аннулирован. В настоящее время участник СВО каким-либо жильем не обеспечен. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав участника специальной военной операции в Оренбургской области", - сообщает следком. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
https://ria.ru/20250223/zaderzhanie-2001173056.html
https://ria.ru/20250122/prokuratura-1995052895.html
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орск, оренбургская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Орск, Оренбургская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Орске разбираются в ситуации с участником СВО, оставшимся без жилья

СК разбирается в ситуации с участником СВО из Орска, оставшимся без жилья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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УФА, 25 фев – РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области проводят доследственную проверку по сообщению об участнике спецоперации из Орска, которому аннулировали сертификат на новое жилье, выданный взамен пострадавшего от весеннего паводка, сообщает СК России в своем Telegram-канале.
Ранее в соцсетях появилось видеообращение военнослужащего из Орска. В нем участник спецоперации сообщает, что его дом на двоих хозяев пострадал от паводка, жилье признали непригодным и он купил квартиру на сертификат, выданный властями. Мужчина во время службы в СВО узнал, что соседи добились признания пострадавшего дома пригодным к капитальному ремонту, а потому сертификат бойца на новое жилье аннулировался.
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После этого прокуратура Оренбургской области начала проверку, также надзорный орган внес представление главе Орска. Сам орский мэр Артем Воробьев в своем Telegram-канале заявил, что таких случаев немало после паводка, мэрия с прокуратурой и региональным минстроем делают все, чтобы восстановить права военнослужащего.
"В социальных медиа размещено обращение участник специальной военной операции из города Орска к председателю СК России. Мужчина сообщил, что из-за паводка, который произошел в апреле 2024 года, его дом был признан подлежащим сносу. Взамен утраченного жилья ему был предоставлен жилищный сертификат, который позднее был аннулирован. В настоящее время участник СВО каким-либо жильем не обеспечен. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав участника специальной военной операции в Оренбургской области", - сообщает следком.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
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ОрскОренбургская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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