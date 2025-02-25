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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:08 25.02.2025 (обновлено: 23:50 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/obstrel-2001603825.html
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 25.02.2025
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска вновь обстреляли Никитовский район Горловки "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщили в управлении правительства ДНР по... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:08:00+03:00
2025-02-25T23:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
стирол
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Никитовский район Горловки "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Никитовскому району не менее 25 снарядов того же калибра, включая кассетного типа. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.45 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250224/evropa-2001146804.html
горловка
украина
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили по Горловке еще три снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОстатки снаряда рядом с жилыми домами в Горловке
Остатки снаряда рядом с жилыми домами в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Остатки снаряда рядом с жилыми домами в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Никитовский район Горловки "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее управление сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Никитовскому району не менее 25 снарядов того же калибра, включая кассетного типа.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.45 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОСтирол
 
 
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