https://ria.ru/20250225/obstrel-2001515563.html

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области - РИА Новости, 25.02.2025

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, один из ударов пришелся по частному домовладению."Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Один из ударов пришелся по частному домовладению - повреждены постройки, пострадавших нет. На месте работают спасатели", - написал Балицкий.

https://ria.ru/20250225/udar-2001393535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины