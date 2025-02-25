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ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области - РИА Новости, 25.02.2025
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15:02 25.02.2025 (обновлено: 15:07 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/obstrel-2001515563.html
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области - РИА Новости, 25.02.2025
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:02:00+03:00
2025-02-25T15:07:00+03:00
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запорожская область
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, один из ударов пришелся по частному домовладению."Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Один из ударов пришелся по частному домовладению - повреждены постройки, пострадавших нет. На месте работают спасатели", - написал Балицкий.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

ВСУ совершили массированный обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, один из ударов пришелся по частному домовладению.
"Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Один из ударов пришелся по частному домовладению - повреждены постройки, пострадавших нет. На месте работают спасатели", - написал Балицкий.
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В миреЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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