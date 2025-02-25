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ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области - РИА Новости, 25.02.2025
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:02:00+03:00
2025-02-25T15:02:00+03:00
2025-02-25T15:07:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ, один из ударов пришелся по частному домовладению."Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Один из ударов пришелся по частному домовладению - повреждены постройки, пострадавших нет. На месте работают спасатели", - написал Балицкий.
https://ria.ru/20250225/udar-2001393535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
ВСУ совершили массированный обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области