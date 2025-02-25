https://ria.ru/20250225/oborona-2001400001.html

СМИ: главы минфинов Британии и ЕС обсудят общее финансирование обороны

СМИ: главы минфинов Британии и ЕС обсудят общее финансирование обороны - РИА Новости, 25.02.2025

СМИ: главы минфинов Британии и ЕС обсудят общее финансирование обороны

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз обсудит с главами минфинов стран Евросоюза вопросы создания общих соглашений о финансировании обороны на этой неделе РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T06:51:00+03:00

2025-02-25T06:51:00+03:00

2025-02-25T06:51:00+03:00

в мире

европа

сша

великобритания

урсула фон дер ляйен

кир стармер

дональд трамп

большая двадцатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153094/57/1530945707_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a90db2653c7dce70f814f81ed58cdfa.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз обсудит с главами минфинов стран Евросоюза вопросы создания общих соглашений о финансировании обороны на этой неделе на встрече G20 в южноафриканском Кейптауне, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британский минфин. Издание приводит слова министра финансов Польши Анджея Доманьского, заявившего, что речь может идти о фонде или банке, в частности о "банке перевооружения". В интервью газете он отметил, что обсуждения с Лондоном ведутся уже несколько месяцев, а оборону Европы без Британии "трудно представить". "(Ривз - ред.) обсудит предложения о финансировании обороны со своими европейскими коллегами", - цитирует издание заявление британского минфина, добавившего, что переговоры пока находятся на ранней стадии. Информированный источник заявил газете, что коллективные расходы на оборону широко обсуждались на минувших выходных в ходе отдельных разговоров председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с британским премьер-министром Киром Стармером и норвежским премьером Йонасом Гаром Стёре. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001222864.html

https://ria.ru/20250224/plan-2001195413.html

европа

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, сша, великобритания, урсула фон дер ляйен, кир стармер, дональд трамп, большая двадцатка, еврокомиссия, нато