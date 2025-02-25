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СМИ: главы минфинов Британии и ЕС обсудят общее финансирование обороны
СМИ: главы минфинов Британии и ЕС обсудят общее финансирование обороны - РИА Новости, 25.02.2025
СМИ: главы минфинов Британии и ЕС обсудят общее финансирование обороны
Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз обсудит с главами минфинов стран Евросоюза вопросы создания общих соглашений о финансировании обороны на этой неделе РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T06:51:00+03:00
2025-02-25T06:51:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз обсудит с главами минфинов стран Евросоюза вопросы создания общих соглашений о финансировании обороны на этой неделе на встрече G20 в южноафриканском Кейптауне, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британский минфин. Издание приводит слова министра финансов Польши Анджея Доманьского, заявившего, что речь может идти о фонде или банке, в частности о "банке перевооружения". В интервью газете он отметил, что обсуждения с Лондоном ведутся уже несколько месяцев, а оборону Европы без Британии "трудно представить". "(Ривз - ред.) обсудит предложения о финансировании обороны со своими европейскими коллегами", - цитирует издание заявление британского минфина, добавившего, что переговоры пока находятся на ранней стадии. Информированный источник заявил газете, что коллективные расходы на оборону широко обсуждались на минувших выходных в ходе отдельных разговоров председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с британским премьер-министром Киром Стармером и норвежским премьером Йонасом Гаром Стёре. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001222864.html
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в мире, европа, сша, великобритания, урсула фон дер ляйен, кир стармер, дональд трамп, большая двадцатка, еврокомиссия, нато
В мире, Европа, США, Великобритания, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Дональд Трамп, Большая двадцатка, Еврокомиссия, НАТО
СМИ: главы минфинов Британии и ЕС обсудят общее финансирование обороны
FT: главы минфинов Британии и ЕС обсудят общее финансирование обороны