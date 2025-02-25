https://ria.ru/20250225/novosibirsk-2001405321.html

Двое жителей Новосибирска похитили 3,5 миллиона рублей у сервиса такси

Двое жителей Новосибирска похитили 3,5 миллиона рублей у сервиса такси - РИА Новости, 25.02.2025

Двое жителей Новосибирска похитили 3,5 миллиона рублей у сервиса такси

Двое жителей Новосибирска подозреваются в хищении 3,5 миллионов рублей у одного из сервисов такси: она взломали систему защиты агрегатора и получали деньги за... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T08:14:00+03:00

2025-02-25T08:14:00+03:00

2025-02-25T08:14:00+03:00

происшествия

технологии

новосибирск

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НОВОСИБИРСК, 25 фев – РИА Новости. Двое жителей Новосибирска подозреваются в хищении 3,5 миллионов рублей у одного из сервисов такси: она взломали систему защиты агрегатора и получали деньги за фиктивные заказы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Предварительно установлено, что в период с января 2023 по ноябрь 2024 года злоумышленники с помощью специального интернет-приложения смогли обойти систему защиты агрегатора такси. В одном из мессенджеров они покупали данные водительских удостоверений третьих лиц и вносили их в базу. Подобным образом было зарегистрировано более 50 аккаунтов", - написала Волк в Telegram-канале. Она пояснила, что затем фигуранты сами формировали заказы и сами же делали отметки об их исполнении, подменяя GPS-координаты. "Информация о якобы выполненных поездках передавалась агрегатору, а взамен сообщники получали выплаты, предусмотренные за определенное количество выполненных рейсов. Ущерб от противоправной деятельности составил более 3,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых по местам жительства. В ходе обысков у них изъяты 23 смартфона, ноутбуки и сим-карты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

https://ria.ru/20241030/taksist-1980827225.html

https://ria.ru/20240704/prigovor-1957410641.html

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происшествия, технологии, новосибирск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), gps