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Двое жителей Новосибирска похитили 3,5 миллиона рублей у сервиса такси - РИА Новости, 25.02.2025
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08:14 25.02.2025
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Двое жителей Новосибирска похитили 3,5 миллиона рублей у сервиса такси
Двое жителей Новосибирска похитили 3,5 миллиона рублей у сервиса такси - РИА Новости, 25.02.2025
Двое жителей Новосибирска похитили 3,5 миллиона рублей у сервиса такси
Двое жителей Новосибирска подозреваются в хищении 3,5 миллионов рублей у одного из сервисов такси: она взломали систему защиты агрегатора и получали деньги за... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T08:14:00+03:00
2025-02-25T08:14:00+03:00
происшествия
технологии
новосибирск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НОВОСИБИРСК, 25 фев – РИА Новости. Двое жителей Новосибирска подозреваются в хищении 3,5 миллионов рублей у одного из сервисов такси: она взломали систему защиты агрегатора и получали деньги за фиктивные заказы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Предварительно установлено, что в период с января 2023 по ноябрь 2024 года злоумышленники с помощью специального интернет-приложения смогли обойти систему защиты агрегатора такси. В одном из мессенджеров они покупали данные водительских удостоверений третьих лиц и вносили их в базу. Подобным образом было зарегистрировано более 50 аккаунтов", - написала Волк в Telegram-канале. Она пояснила, что затем фигуранты сами формировали заказы и сами же делали отметки об их исполнении, подменяя GPS-координаты. "Информация о якобы выполненных поездках передавалась агрегатору, а взамен сообщники получали выплаты, предусмотренные за определенное количество выполненных рейсов. Ущерб от противоправной деятельности составил более 3,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых по местам жительства. В ходе обысков у них изъяты 23 смартфона, ноутбуки и сим-карты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
https://ria.ru/20241030/taksist-1980827225.html
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происшествия, технологии, новосибирск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), gps
Происшествия, Технологии, Новосибирск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), GPS
Двое жителей Новосибирска похитили 3,5 миллиона рублей у сервиса такси

МВД: двое жителей Новосибирска похитили 3,5 миллиона рублей у сервиса такси

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 25 фев – РИА Новости. Двое жителей Новосибирска подозреваются в хищении 3,5 миллионов рублей у одного из сервисов такси: она взломали систему защиты агрегатора и получали деньги за фиктивные заказы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что в период с января 2023 по ноябрь 2024 года злоумышленники с помощью специального интернет-приложения смогли обойти систему защиты агрегатора такси. В одном из мессенджеров они покупали данные водительских удостоверений третьих лиц и вносили их в базу. Подобным образом было зарегистрировано более 50 аккаунтов", - написала Волк в Telegram-канале.
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Она пояснила, что затем фигуранты сами формировали заказы и сами же делали отметки об их исполнении, подменяя GPS-координаты.
"Информация о якобы выполненных поездках передавалась агрегатору, а взамен сообщники получали выплаты, предусмотренные за определенное количество выполненных рейсов. Ущерб от противоправной деятельности составил более 3,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых по местам жительства. В ходе обысков у них изъяты 23 смартфона, ноутбуки и сим-карты.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
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