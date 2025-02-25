https://ria.ru/20250225/norvegija-2001593445.html

Норвегия и Дания усилят сотрудничество по Украине

Норвегия и Дания усилят сотрудничество по Украине - РИА Новости, 25.02.2025

Норвегия и Дания усилят сотрудничество по Украине

Норвегия и Дания усилят сотрудничество в сфере обороны и поддержки Украины, власти готовят проект предложения, которое представят в мае, говорится в совместном... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T21:56:00+03:00

2025-02-25T21:56:00+03:00

2025-02-25T21:56:00+03:00

норвегия

дания

россия

метте фредериксен

владимир путин

такер карлсон

нато

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Норвегия и Дания усилят сотрудничество в сфере обороны и поддержки Украины, власти готовят проект предложения, которое представят в мае, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Норвегии. В тексте заявления, опубликованном офисом премьер-министра Норвегии Йонасом Стере, уточняется, что обе страны повышают расходы на оборону. Власти обеих стран планируют разработать "предложение по усилению сотрудничества", которое должно быть представлено в мае. "Фокус (работы властей стран - ред.) будет на создании конкретных вариантов по сотрудничеству, которые должны быть разработаны... в течении весны", - отмечается в документе. В заявлении правительства Норвегии добавляется, что предложение будет касаться сотрудничества в рамках НАТО. "Среди сфер, которые будут затронуты (в рамках сотрудничества - ред.), будет изучение возможностей укрепления промышленных связей для поддержки нашего собственного оборонного сектора и нашей постоянной приверженности Украине. Мы рассмотрим, как укрепить сотрудничество между нашими вооруженными силами во всех сферах и как мы можем развивать наше стратегическое сотрудничество в Арктике и в северной части Атлантического океана", - сказано в заявлении властей Норвегии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен сообщало, что власти Дании планируют потратить 50 миллиардов датских крон (около семи миллиардов долларов) на укрепление обороны в 2025 и 2026 годах для того, чтобы справиться с недостатками в военной сфере. В январе телерадиокомпания NRK со ссылкой на главу минобороны страны Бьёрна Арильда Грама передавала, что Норвегия планирует достичь уровня расходов на оборону почти в 3% ВВП в начале 2030-х годов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986373810.html

https://ria.ru/20250217/norvegiya-1999936503.html

https://ria.ru/20241128/norvegija-1986336221.html

норвегия

дания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

норвегия, дания, россия, метте фредериксен, владимир путин, такер карлсон, нато