Норвегия и Дания усилят сотрудничество по Украине
Норвегия и Дания усилят сотрудничество в сфере обороны и поддержки Украины
Здание Министерства иностранных дел Норвегии в Осло. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Норвегия и Дания усилят сотрудничество в сфере обороны и поддержки Украины, власти готовят проект предложения, которое представят в мае, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Норвегии.
В тексте заявления, опубликованном офисом премьер-министра Норвегии Йонасом Стере, уточняется, что обе страны повышают расходы на оборону. Власти обеих стран планируют разработать "предложение по усилению сотрудничества", которое должно быть представлено в мае.
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"Фокус (работы властей стран - ред.) будет на создании конкретных вариантов по сотрудничеству, которые должны быть разработаны... в течении весны", - отмечается в документе.
В заявлении правительства Норвегии добавляется, что предложение будет касаться сотрудничества в рамках НАТО. "Среди сфер, которые будут затронуты (в рамках сотрудничества - ред.), будет изучение возможностей укрепления промышленных связей для поддержки нашего собственного оборонного сектора и нашей постоянной приверженности Украине. Мы рассмотрим, как укрепить сотрудничество между нашими вооруженными силами во всех сферах и как мы можем развивать наше стратегическое сотрудничество в Арктике и в северной части Атлантического океана", - сказано в заявлении властей Норвегии.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен сообщало, что власти Дании планируют потратить 50 миллиардов датских крон (около семи миллиардов долларов) на укрепление обороны в 2025 и 2026 годах для того, чтобы справиться с недостатками в военной сфере.
В январе телерадиокомпания NRK со ссылкой на главу минобороны страны Бьёрна Арильда Грама передавала, что Норвегия планирует достичь уровня расходов на оборону почти в 3% ВВП в начале 2030-х годов.
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