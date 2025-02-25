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Первые 29 семей получили ключи от нового жилья в Норильске - РИА Новости, 25.02.2025
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16:50 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/norilsk-2001542710.html
Первые 29 семей получили ключи от нового жилья в Норильске
Первые 29 семей получили ключи от нового жилья в Норильске - РИА Новости, 25.02.2025
Первые 29 семей получили ключи от нового жилья в Норильске
Первые 29 семей получили ключи от новых квартир в новых домах, построенных впервые за 30 лет в Заполярье по программе реновации Норильска, сообщает пресс-служба РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:50:00+03:00
2025-02-25T16:50:00+03:00
красноярский край
норильск
михаил котюков
михаил мишустин
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КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Первые 29 семей получили ключи от новых квартир в новых домах, построенных впервые за 30 лет в Заполярье по программе реновации Норильска, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. По ее данным, дома построены по комплексному плану социально-экономического развития северной столицы края. Губернатор края Михаил Котюков лично контролировал процесс строительства в ходе регулярных рабочих поездок на север региона. "Жилищное строительство — одна из важных составляющих комплексного плана реновации Норильска. Новые жилые дома в заполярном городе возвели впервые за последние 30 лет. В первую очередь ключи получили переселенцы из аварийного жилья, пенсионеры, многодетные семьи, а также приглашенные специалисты, обладающие дефицитными специальностями", - сказал губернатор. Он отметил, что успешная реализация комплексного плана возможна благодаря государственно-частному партнёрству, которое позволяет не только строить новое жильё, но и обновлять коммунальную инфраструктуру, ремонтировать социальные объекты и благоустраивать город. Новоселье отметят 29 семей. Дома возведены по современным технологиям, с учетом климатических условий Арктики. Глубина заложения свайного фундамента достигает 20 метров. В подъездах установлены умные теплоцентры. В каждом из трех шестиэтажных зданий расположены по 46 квартир, из них по 10 – трехкомнатных, 12 – двухкомнатных, 24 – однокомнатных. В квартирах на первых этажах, помимо основного отопления, смонтированы теплые полы. Дома построены с учетом потребностей маломобильных групп населения - в зданиях есть грузопассажирские лифты и пандусы. Придомовая территория благоустроена, построены детские площадки, площадки для занятий спортом, парковки для автомобилей. "Долгие годы в городе не было нового строительства. Считаю, что Норильск переходит на новый уровень развития... Сегодня первые новоселы получили ключи от квартир первых сданных жилых домов. Пусть эти ключи символизируют начало новой главы в вашей жизни, где каждый уголок квартиры будет наполнен любовью, смехом и радостью", - обратился к собравшимся глава города Норильска Дмитрий Карасев. Кроме этого, силами компании "Норникель" в Центральном районе города возводится еще четыре многоквартирных дома, которые будут сданы в этом году. По данным пресс-службы, распоряжение по реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска в 2021 году подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Одним из его приоритетных направлений является обновление жилищного фонда. Всего по программе реновации ведется строительство восьми жилых домов. Из них четыре строятся за счет средств бюджета, а ещё четыре — за счет компании "Норникель".
https://ria.ru/20250223/krasnoyarsk-2001143184.html
https://ria.ru/20250219/programma-2000393807.html
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красноярский край, норильск, михаил котюков, михаил мишустин
Красноярский край, Норильск, Михаил Котюков, Михаил Мишустин

Первые 29 семей получили ключи от нового жилья в Норильске

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка открывает дверь квартиры
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КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Первые 29 семей получили ключи от новых квартир в новых домах, построенных впервые за 30 лет в Заполярье по программе реновации Норильска, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
По ее данным, дома построены по комплексному плану социально-экономического развития северной столицы края. Губернатор края Михаил Котюков лично контролировал процесс строительства в ходе регулярных рабочих поездок на север региона.
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"Жилищное строительство — одна из важных составляющих комплексного плана реновации Норильска. Новые жилые дома в заполярном городе возвели впервые за последние 30 лет. В первую очередь ключи получили переселенцы из аварийного жилья, пенсионеры, многодетные семьи, а также приглашенные специалисты, обладающие дефицитными специальностями", - сказал губернатор.
Он отметил, что успешная реализация комплексного плана возможна благодаря государственно-частному партнёрству, которое позволяет не только строить новое жильё, но и обновлять коммунальную инфраструктуру, ремонтировать социальные объекты и благоустраивать город.
Новоселье отметят 29 семей. Дома возведены по современным технологиям, с учетом климатических условий Арктики. Глубина заложения свайного фундамента достигает 20 метров. В подъездах установлены умные теплоцентры. В каждом из трех шестиэтажных зданий расположены по 46 квартир, из них по 10 – трехкомнатных, 12 – двухкомнатных, 24 – однокомнатных.
В квартирах на первых этажах, помимо основного отопления, смонтированы теплые полы. Дома построены с учетом потребностей маломобильных групп населения - в зданиях есть грузопассажирские лифты и пандусы. Придомовая территория благоустроена, построены детские площадки, площадки для занятий спортом, парковки для автомобилей.
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"Долгие годы в городе не было нового строительства. Считаю, что Норильск переходит на новый уровень развития... Сегодня первые новоселы получили ключи от квартир первых сданных жилых домов. Пусть эти ключи символизируют начало новой главы в вашей жизни, где каждый уголок квартиры будет наполнен любовью, смехом и радостью", - обратился к собравшимся глава города Норильска Дмитрий Карасев.
Кроме этого, силами компании "Норникель" в Центральном районе города возводится еще четыре многоквартирных дома, которые будут сданы в этом году.
По данным пресс-службы, распоряжение по реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска в 2021 году подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Одним из его приоритетных направлений является обновление жилищного фонда. Всего по программе реновации ведется строительство восьми жилых домов. Из них четыре строятся за счет средств бюджета, а ещё четыре — за счет компании "Норникель".
 
Красноярский крайНорильскМихаил КотюковМихаил Мишустин
 
 
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