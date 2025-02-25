Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды поддержали план Каллас по военной помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/niderlandy-2001508924.html
Нидерланды поддержали план Каллас по военной помощи Украине
Нидерланды поддержали план Каллас по военной помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Нидерланды поддержали план Каллас по военной помощи Украине
Нидерланды намерены реализовать "амбициозный" план главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Украине на 2025 год, заявил во вторник глава МИД... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:49:00+03:00
2025-02-25T14:49:00+03:00
в мире
технологии
украина
нидерланды
россия
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faa8dd8602975a9f70c9fef8abe9cbaf.jpg
ГААГА, 25 фев - РИА Новости. Нидерланды намерены реализовать "амбициозный" план главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Украине на 2025 год, заявил во вторник глава МИД королевства Каспар Велдкамп. &quot;Я поддерживаю план верховного представителя ЕС Каи Каллас по более быстрому и эффективному предоставлению большей военной помощи Украине. Нидерланды хотят реализовать этот амбициозный план. Все государства-члены должны внести свой вклад в это&quot;, - написал Велдкамп в соцсети Х.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее главы МИД стран Евросоюза на заседании не пришли к единой позиции по новой инициативе главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на 2025 год. Инициатива Каллас касается обеспечения Украины военной помощью от ЕС на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, а также расширение программы подготовки украинских военных в Европе. Речь может идти о пакете помощи на сумму 6-10 миллиардов евро. По словам Каллас, более конкретные решения будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта. Общая сумма оказанной Нидерландами военной помощи Киеву уже составила 6 миллиардов евро. Нидерланды с начала российской спецоперации поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. Гаага также поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Конкретное число поставленных самолетов не называлось.
https://ria.ru/20250211/niderlandy-1998722913.html
https://ria.ru/20250109/niderlandy-1993026868.html
украина
нидерланды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edc432b53eb53670193b91decfe1385a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, украина, нидерланды, россия, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато, т-72 "урал", f-16
В мире, Технологии, Украина, Нидерланды, Россия, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Т-72 "Урал", F-16
Нидерланды поддержали план Каллас по военной помощи Украине

Велдкамп: Нидерланды намерены реализовать план Каллас по военной помощи Украине

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 25 фев - РИА Новости. Нидерланды намерены реализовать "амбициозный" план главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Украине на 2025 год, заявил во вторник глава МИД королевства Каспар Велдкамп.
«

"Я поддерживаю план верховного представителя ЕС Каи Каллас по более быстрому и эффективному предоставлению большей военной помощи Украине. Нидерланды хотят реализовать этот амбициозный план. Все государства-члены должны внести свой вклад в это", - написал Велдкамп в соцсети Х.

Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Нидерландах заявили, что помощью Украине подставляют себя под удар России
11 февраля, 20:36
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее главы МИД стран Евросоюза на заседании не пришли к единой позиции по новой инициативе главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на 2025 год. Инициатива Каллас касается обеспечения Украины военной помощью от ЕС на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, а также расширение программы подготовки украинских военных в Европе. Речь может идти о пакете помощи на сумму 6-10 миллиардов евро. По словам Каллас, более конкретные решения будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта.
Общая сумма оказанной Нидерландами военной помощи Киеву уже составила 6 миллиардов евро.
Нидерланды с начала российской спецоперации поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. Гаага также поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Конкретное число поставленных самолетов не называлось.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Нидерландах заявили об ускорении военной помощи Украине
9 января, 23:23
 
В миреТехнологииУкраинаНидерландыРоссияКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзНАТОТ-72 "Урал"F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала