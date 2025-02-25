Нидерланды поддержали план Каллас по военной помощи Украине
Велдкамп: Нидерланды намерены реализовать план Каллас по военной помощи Украине
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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ГААГА, 25 фев - РИА Новости. Нидерланды намерены реализовать "амбициозный" план главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Украине на 2025 год, заявил во вторник глава МИД королевства Каспар Велдкамп.
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"Я поддерживаю план верховного представителя ЕС Каи Каллас по более быстрому и эффективному предоставлению большей военной помощи Украине. Нидерланды хотят реализовать этот амбициозный план. Все государства-члены должны внести свой вклад в это", - написал Велдкамп в соцсети Х.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее главы МИД стран Евросоюза на заседании не пришли к единой позиции по новой инициативе главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на 2025 год. Инициатива Каллас касается обеспечения Украины военной помощью от ЕС на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, а также расширение программы подготовки украинских военных в Европе. Речь может идти о пакете помощи на сумму 6-10 миллиардов евро. По словам Каллас, более конкретные решения будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта.
Общая сумма оказанной Нидерландами военной помощи Киеву уже составила 6 миллиардов евро.
Нидерланды с начала российской спецоперации поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. Гаага также поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Конкретное число поставленных самолетов не называлось.
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