https://ria.ru/20250225/niderlandy-2001508924.html

Нидерланды поддержали план Каллас по военной помощи Украине

Нидерланды поддержали план Каллас по военной помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2025

Нидерланды поддержали план Каллас по военной помощи Украине

Нидерланды намерены реализовать "амбициозный" план главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Украине на 2025 год, заявил во вторник глава МИД... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:49:00+03:00

2025-02-25T14:49:00+03:00

2025-02-25T14:49:00+03:00

в мире

технологии

украина

нидерланды

россия

кайя каллас

сергей лавров

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faa8dd8602975a9f70c9fef8abe9cbaf.jpg

ГААГА, 25 фев - РИА Новости. Нидерланды намерены реализовать "амбициозный" план главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Украине на 2025 год, заявил во вторник глава МИД королевства Каспар Велдкамп. "Я поддерживаю план верховного представителя ЕС Каи Каллас по более быстрому и эффективному предоставлению большей военной помощи Украине. Нидерланды хотят реализовать этот амбициозный план. Все государства-члены должны внести свой вклад в это", - написал Велдкамп в соцсети Х.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее главы МИД стран Евросоюза на заседании не пришли к единой позиции по новой инициативе главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на 2025 год. Инициатива Каллас касается обеспечения Украины военной помощью от ЕС на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, а также расширение программы подготовки украинских военных в Европе. Речь может идти о пакете помощи на сумму 6-10 миллиардов евро. По словам Каллас, более конкретные решения будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта. Общая сумма оказанной Нидерландами военной помощи Киеву уже составила 6 миллиардов евро. Нидерланды с начала российской спецоперации поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. Гаага также поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Конкретное число поставленных самолетов не называлось.

https://ria.ru/20250211/niderlandy-1998722913.html

https://ria.ru/20250109/niderlandy-1993026868.html

украина

нидерланды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, украина, нидерланды, россия, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато, т-72 "урал", f-16