https://ria.ru/20250225/natsproekt-2001547743.html

Руденя поставил задачи по реализации нацпроекта "Семья" в Тверской области

Руденя поставил задачи по реализации нацпроекта "Семья" в Тверской области - РИА Новости, 25.02.2025

Руденя поставил задачи по реализации нацпроекта "Семья" в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по реализации национального проекта "Семья" до 2030 года, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:05:00+03:00

2025-02-25T17:05:00+03:00

2025-02-25T17:05:00+03:00

тверская область

тверь

игорь руденя

вышний волочек

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по реализации национального проекта "Семья" до 2030 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Руденя напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что семья должна занимать центральную роль в государственной политике. "Главная задача нашей работы в этом направлении – это создать условия, чтобы родители стремились иметь как можно больше детей. Для тверского региона решение демографических задач является не просто безусловным приоритетом. Это вектор, который определит будущее развитие нашей территории", – приводит пресс-служба слова главы региона. Среди ключевых целей реализации нацпроекта – рост рождаемости, обеспеченности граждан жильем, создание семейно-ориентированной инфраструктуры, медико-социальное сопровождение, популяризация многодетности. Руденя подчеркнул, что в период реализации нацпроекта важно развивать эффективную систему поддержки семей, сохраняя при этом действующие меры в демографии. Для этого, считает глава региона, необходимы не только прямые выплаты и компенсации, но и поддержка в решении бытовых, насущных для людей вопросов, создание комфортных условий для воспитания и обучения ребят, расширение возможностей для занятий спортом, культурного досуга, сбережение здоровья детей и родителей, развитие в муниципалитетах необходимой для этого инфраструктуры. Губернатор отметил, что необходимо уделять внимание воспитанию детей в духе традиционных ценностей. При этом давать не только общее образование, но уже с самого раннего возраста обеспечивать условия для профессионального самоопределения детей, поощрять их нацеленность оставаться жить и работать на своей территории. Также на заседании подвели итоги исполнения нацпроекта "Демография". Так, с начала его реализации в Тверской области количество многодетных семей увеличилось более чем на 43%, до 16,26 тысячи. На 44% выросло и число детей, воспитывающихся в больших семьях. Если в 2019-м их было 37,23 тысячи, то на начало 2025 года – 53,67 тысячи. Для увеличения рождаемости в регионе действует комплексная система поддержки семей с детьми. Сейчас в нее входят около 60 федеральных и региональных мер. Среди них выдача бесплатного комплекта формы, ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего ребенка, и прочее. Также в регионе создается необходимая для воспитания детей инфраструктура. Открыты современные детские сады в Твери, Вышнем Волочке, Калининском, Лихославльском и других округах.

https://ria.ru/20250225/vyplaty-2001546202.html

https://ria.ru/20250223/ruden-2001101216.html

https://ria.ru/20250220/zadachi-2000596275.html

тверь

вышний волочек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, вышний волочек