Рейтинг@Mail.ru
Руденя поставил задачи по реализации нацпроекта "Семья" в Тверской области - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:05 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/natsproekt-2001547743.html
Руденя поставил задачи по реализации нацпроекта "Семья" в Тверской области
Руденя поставил задачи по реализации нацпроекта "Семья" в Тверской области - РИА Новости, 25.02.2025
Руденя поставил задачи по реализации нацпроекта "Семья" в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по реализации национального проекта "Семья" до 2030 года, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:05:00+03:00
2025-02-25T17:05:00+03:00
тверская область
тверь
игорь руденя
вышний волочек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001542552_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_ed87bf23af728d547747c413d8e1a97c.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по реализации национального проекта "Семья" до 2030 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Руденя напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что семья должна занимать центральную роль в государственной политике. "Главная задача нашей работы в этом направлении – это создать условия, чтобы родители стремились иметь как можно больше детей. Для тверского региона решение демографических задач является не просто безусловным приоритетом. Это вектор, который определит будущее развитие нашей территории", – приводит пресс-служба слова главы региона. Среди ключевых целей реализации нацпроекта – рост рождаемости, обеспеченности граждан жильем, создание семейно-ориентированной инфраструктуры, медико-социальное сопровождение, популяризация многодетности. Руденя подчеркнул, что в период реализации нацпроекта важно развивать эффективную систему поддержки семей, сохраняя при этом действующие меры в демографии. Для этого, считает глава региона, необходимы не только прямые выплаты и компенсации, но и поддержка в решении бытовых, насущных для людей вопросов, создание комфортных условий для воспитания и обучения ребят, расширение возможностей для занятий спортом, культурного досуга, сбережение здоровья детей и родителей, развитие в муниципалитетах необходимой для этого инфраструктуры. Губернатор отметил, что необходимо уделять внимание воспитанию детей в духе традиционных ценностей. При этом давать не только общее образование, но уже с самого раннего возраста обеспечивать условия для профессионального самоопределения детей, поощрять их нацеленность оставаться жить и работать на своей территории. Также на заседании подвели итоги исполнения нацпроекта "Демография". Так, с начала его реализации в Тверской области количество многодетных семей увеличилось более чем на 43%, до 16,26 тысячи. На 44% выросло и число детей, воспитывающихся в больших семьях. Если в 2019-м их было 37,23 тысячи, то на начало 2025 года – 53,67 тысячи. Для увеличения рождаемости в регионе действует комплексная система поддержки семей с детьми. Сейчас в нее входят около 60 федеральных и региональных мер. Среди них выдача бесплатного комплекта формы, ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего ребенка, и прочее. Также в регионе создается необходимая для воспитания детей инфраструктура. Открыты современные детские сады в Твери, Вышнем Волочке, Калининском, Лихославльском и других округах.
https://ria.ru/20250225/vyplaty-2001546202.html
https://ria.ru/20250223/ruden-2001101216.html
https://ria.ru/20250220/zadachi-2000596275.html
тверь
вышний волочек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001542552_121:46:1152:819_1920x0_80_0_0_b878bb794b70e0c06b384db82e3df078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, игорь руденя, вышний волочек
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Вышний Волочек
Руденя поставил задачи по реализации нацпроекта "Семья" в Тверской области

Губернатор Тверской области рассказал о задачах по реализации нацпроекта "Семья"

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по реализации нацпроекта "Семья" в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по реализации нацпроекта Семья в Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : правительство Тверской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по реализации национального проекта "Семья" до 2030 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Руденя напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что семья должна занимать центральную роль в государственной политике.
Мост через реку Волга в городе Твери - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Верхневолжье продлило действие увеличенного размера выплаты контрактникам
Вчера, 17:01
"Главная задача нашей работы в этом направлении – это создать условия, чтобы родители стремились иметь как можно больше детей. Для тверского региона решение демографических задач является не просто безусловным приоритетом. Это вектор, который определит будущее развитие нашей территории", – приводит пресс-служба слова главы региона.
Среди ключевых целей реализации нацпроекта – рост рождаемости, обеспеченности граждан жильем, создание семейно-ориентированной инфраструктуры, медико-социальное сопровождение, популяризация многодетности.
Руденя подчеркнул, что в период реализации нацпроекта важно развивать эффективную систему поддержки семей, сохраняя при этом действующие меры в демографии. Для этого, считает глава региона, необходимы не только прямые выплаты и компенсации, но и поддержка в решении бытовых, насущных для людей вопросов, создание комфортных условий для воспитания и обучения ребят, расширение возможностей для занятий спортом, культурного досуга, сбережение здоровья детей и родителей, развитие в муниципалитетах необходимой для этого инфраструктуры.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя возложил цветы к стеле Город воинской славы в Твери - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери
23 февраля, 11:37
Губернатор отметил, что необходимо уделять внимание воспитанию детей в духе традиционных ценностей. При этом давать не только общее образование, но уже с самого раннего возраста обеспечивать условия для профессионального самоопределения детей, поощрять их нацеленность оставаться жить и работать на своей территории.
Также на заседании подвели итоги исполнения нацпроекта "Демография". Так, с начала его реализации в Тверской области количество многодетных семей увеличилось более чем на 43%, до 16,26 тысячи. На 44% выросло и число детей, воспитывающихся в больших семьях. Если в 2019-м их было 37,23 тысячи, то на начало 2025 года – 53,67 тысячи.
Для увеличения рождаемости в регионе действует комплексная система поддержки семей с детьми. Сейчас в нее входят около 60 федеральных и региональных мер. Среди них выдача бесплатного комплекта формы, ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего ребенка, и прочее.
Также в регионе создается необходимая для воспитания детей инфраструктура. Открыты современные детские сады в Твери, Вышнем Волочке, Калининском, Лихославльском и других округах.
Руденя определил задачи реализации Адресной инвестиционной программы - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Руденя определил задачи реализации Адресной инвестиционной программы
20 февраля, 16:38
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяВышний Волочек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала