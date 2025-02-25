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"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах - РИА Новости, 25.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 25.02.2025 (обновлено: 08:06 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/natovtsy-2001336184.html
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах - РИА Новости, 25.02.2025
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах
Некоторые члены ЕС хотят отправить на Украину воинские контингенты — после объявления режима прекращения огня. По официальным заверениям — чтобы следить за... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T08:00:00+03:00
2025-02-25T08:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сша
лондон
кир стармер
дональд трамп
эммануэль макрон
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Некоторые члены ЕС хотят отправить на Украину воинские контингенты — после объявления режима прекращения огня. По официальным заверениям — чтобы следить за соблюдением перемирия. Однако далеко не все в "европейской семье" это поддерживают. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.Готовили к диверсиямВ процессе переговоров России и США стороны согласились, что вооруженный конфликт на Украине необходимо заканчивать. О деталях пока ничего не сообщается. Однако логика подсказывает: режим прекращения огня как-то придется контролировать.Несколько западных стран еще до переговоров изъявили желание отправить на Украину своих военных. Особой воинственностью отличались французы. Эммануэль Макрон несколько раз высказывался на этот счет, однако его сразу не поддержали — и он затих. В последние месяцы о подобных планах не заговаривал.Ритуальную готовность бросить себя в огонь войны ради США выразили Латвия, Литва и Эстония. Они активно инвестируют в военное производство и закупают оружие за рубежом.Однако создание вооруженных сил практически с нуля — процесс долгий. Сегодня Латвия, Литва и Эстония максимум, на что способны, — это выставить по мотопехотному батальону на БМП и БТР.На днях о намерении отправить на Украину войска сообщил министр обороны Великобритании Кир Стармер. Лондон замешан в провоцировании украинского конфликта не меньше Вашингтона. Британский спецназ готовит ВСУ в таких областях, как диверсии, военно-морские операции и минно-взрывное дело. Спецподразделения SAS и SBS на этом собаку съели. Это серьезный противник — недооценивать нельзя ни их самих, ни учеников.За восемь лет Минских соглашений британские спецы плотно пустили корни в Незалежной. Они приложили руку к формированию подразделений теробороны, организовали курсы для сотрудников Главного управления разведки, на базе 73-го морского центра спецопераций ССО ВСУ в Очакове создали школу диверсантов и "водолазов специального назначения", собирались строить две военно-морские базы. Очевидно, для Лондона территория Украины уже давно стала очередной "большой шахматной доской". Задолго до событий Евромайдана.Планы ЛондонаЛондон втайне обговаривал свои планы с Парижем. На этой неделе Стармер должен встретиться с Дональдом Трампом и представить ему франко-британский проект размещения на Украине до 30 тысяч европейских военнослужащих — в городах, портах, на всех критически важных объектах инфраструктуры. Но, что важно, вдали от нынешней линии фронта.Кроме того, есть средства технического мониторинга: разведывательные беспилотники, самолеты и спутники."Это даст нам полную картину происходящего, — объяснил газете The Daily Telegraph источник в британском оборонном ведомстве. — Миссию поддержит огневая мощь, достаточная, чтобы отслеживать и сбивать воздушные цели. Это нужно для открытия воздушного пространства Украины. В Черном море организуют военно-морские патрули для нейтрализации российской угрозы коммерческим судоходным маршрутам".Стармер собирается попросить Трампа увеличить присутствие американской тактической авиации в Румынии и Польше для поддержки европейской миссии на Украине. Не исключено, что американский президент одобрит этот план, поскольку он не предполагает прямого развертывания сил США в зоне конфликта.По мнению источника The Daily Telegraph, пункт о взаимной обороне пятой статьи устава НАТО, скорее всего, не будет распространяться на европейские войска, размещенные на Украине.Зеленский явно рассчитывал на большее: он требовал от союзников не менее 100 тысяч солдат. Финансирование, разумеется, ляжет на ЕС.Повод для войныВпрочем, все планы британцев могут провалиться по единственной причине: Россия вряд ли согласится на их военное присутствие у своих границ. И уж тем более на пролеты самолетов и дронов через украинское воздушное пространство. А если Лондон рискнет отправить войска без согласия Кремля, Москва оставляет за собой право рассматривать их как законную цель в зоне конфликта.ВВС США сухопутный контингент союзников вряд ли поддержат: Трамп уже ясно дал понять, что прямую военную помощь им на Украине оказывать не станет.В годы Минских соглашений за фронтом следили миссии ОБСЕ. Как они это делали, напоминать не нужно. Европейцы в упор не замечали нарушения режима прекращения огня со стороны Киева, готовили политически ангажированные доклады и открыто передавали украинским разведслужбам важную информацию об обстановке в тыловых районах тогда еще не признанных республик Донбасса. Вряд ли военные станут вести себя иначе. А под их прикрытием ВСУ вернутся к "тактике жабьих прыжков", постепенно "съедая" серую демилитаризованную зону.Среди разумных вариантов наблюдатели называют участие в миротворческом процессе "голубых касок" из государств, не входящих в НАТО и Евросоюз. Это могли бы быть контингенты из Китая, Индии, Пакистана, стран Глобального Юга. Однако, судя по текущим событиям, об этом говорить еще рано.
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001154281.html
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001247317.html
https://ria.ru/20250224/vsu-2001320297.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, украина, сша, лондон, кир стармер, дональд трамп, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, sas, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, США, Лондон, Кир Стармер, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, SAS, НАТО
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах

Несколько стран НАТО планируют ввести войска на Украину

© AP Photo / Pavel GolovkinБританские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии
Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Некоторые члены ЕС хотят отправить на Украину воинские контингенты — после объявления режима прекращения огня. По официальным заверениям — чтобы следить за соблюдением перемирия. Однако далеко не все в "европейской семье" это поддерживают. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.

Готовили к диверсиям

В процессе переговоров России и США стороны согласились, что вооруженный конфликт на Украине необходимо заканчивать. О деталях пока ничего не сообщается. Однако логика подсказывает: режим прекращения огня как-то придется контролировать.
© РИА Новости / Сергей Сафронов, Владимир ДобровольскийНовинки оружейной выставки Eurosatory в Париже
Новинки оружейной выставки Eurosatory в Париже - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Сафронов, Владимир Добровольский
Новинки оружейной выставки Eurosatory в Париже
Несколько западных стран еще до переговоров изъявили желание отправить на Украину своих военных. Особой воинственностью отличались французы. Эммануэль Макрон несколько раз высказывался на этот счет, однако его сразу не поддержали — и он затих. В последние месяцы о подобных планах не заговаривал.
Ритуальную готовность бросить себя в огонь войны ради США выразили Латвия, Литва и Эстония. Они активно инвестируют в военное производство и закупают оружие за рубежом.
© Sputnik | Перейти в медиабанкПразднование Дня независимости Латвии
Празднование Дня независимости Латвии - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Sputnik
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Празднование Дня независимости Латвии
Однако создание вооруженных сил практически с нуля — процесс долгий. Сегодня Латвия, Литва и Эстония максимум, на что способны, — это выставить по мотопехотному батальону на БМП и БТР.
На днях о намерении отправить на Украину войска сообщил министр обороны Великобритании Кир Стармер. Лондон замешан в провоцировании украинского конфликта не меньше Вашингтона. Британский спецназ готовит ВСУ в таких областях, как диверсии, военно-морские операции и минно-взрывное дело. Спецподразделения SAS и SBS на этом собаку съели. Это серьезный противник — недооценивать нельзя ни их самих, ни учеников.
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные
За восемь лет Минских соглашений британские спецы плотно пустили корни в Незалежной. Они приложили руку к формированию подразделений теробороны, организовали курсы для сотрудников Главного управления разведки, на базе 73-го морского центра спецопераций ССО ВСУ в Очакове создали школу диверсантов и "водолазов специального назначения", собирались строить две военно-морские базы. Очевидно, для Лондона территория Украины уже давно стала очередной "большой шахматной доской". Задолго до событий Евромайдана.

Планы Лондона

Лондон втайне обговаривал свои планы с Парижем. На этой неделе Стармер должен встретиться с Дональдом Трампом и представить ему франко-британский проект размещения на Украине до 30 тысяч европейских военнослужащих — в городах, портах, на всех критически важных объектах инфраструктуры. Но, что важно, вдали от нынешней линии фронта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Глава Пентагона призвал Зеленского сесть за стол переговоров
23 февраля, 19:10
Кроме того, есть средства технического мониторинга: разведывательные беспилотники, самолеты и спутники.
"Это даст нам полную картину происходящего, — объяснил газете The Daily Telegraph источник в британском оборонном ведомстве. — Миссию поддержит огневая мощь, достаточная, чтобы отслеживать и сбивать воздушные цели. Это нужно для открытия воздушного пространства Украины. В Черном море организуют военно-морские патрули для нейтрализации российской угрозы коммерческим судоходным маршрутам".
Лавров: Должна быть железобетонная договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Лавров: должна быть железобетонная договоренность об отказе Киева от НАТО
Вчера, 12:13
Стармер собирается попросить Трампа увеличить присутствие американской тактической авиации в Румынии и Польше для поддержки европейской миссии на Украине. Не исключено, что американский президент одобрит этот план, поскольку он не предполагает прямого развертывания сил США в зоне конфликта.
По мнению источника The Daily Telegraph, пункт о взаимной обороне пятой статьи устава НАТО, скорее всего, не будет распространяться на европейские войска, размещенные на Украине.
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond / Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond /
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
Зеленский явно рассчитывал на большее: он требовал от союзников не менее 100 тысяч солдат. Финансирование, разумеется, ляжет на ЕС.

Повод для войны

Впрочем, все планы британцев могут провалиться по единственной причине: Россия вряд ли согласится на их военное присутствие у своих границ. И уж тем более на пролеты самолетов и дронов через украинское воздушное пространство. А если Лондон рискнет отправить войска без согласия Кремля, Москва оставляет за собой право рассматривать их как законную цель в зоне конфликта.
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Иванополье
Вчера, 16:45
ВВС США сухопутный контингент союзников вряд ли поддержат: Трамп уже ясно дал понять, что прямую военную помощь им на Украине оказывать не станет.
В годы Минских соглашений за фронтом следили миссии ОБСЕ. Как они это делали, напоминать не нужно. Европейцы в упор не замечали нарушения режима прекращения огня со стороны Киева, готовили политически ангажированные доклады и открыто передавали украинским разведслужбам важную информацию об обстановке в тыловых районах тогда еще не признанных республик Донбасса. Вряд ли военные станут вести себя иначе. А под их прикрытием ВСУ вернутся к "тактике жабьих прыжков", постепенно "съедая" серую демилитаризованную зону.
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные
Среди разумных вариантов наблюдатели называют участие в миротворческом процессе "голубых касок" из государств, не входящих в НАТО и Евросоюз. Это могли бы быть контингенты из Китая, Индии, Пакистана, стран Глобального Юга. Однако, судя по текущим событиям, об этом говорить еще рано.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаСШАЛондонКир СтармерДональд ТрампЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныSASНАТО
 
 
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