Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае студентка родила ребенка и выбросила его в мусорку - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 25.02.2025 (обновлено: 21:05 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/musorka-2001587562.html
В Красноярском крае студентка родила ребенка и выбросила его в мусорку
В Красноярском крае студентка родила ребенка и выбросила его в мусорку - РИА Новости, 25.02.2025
В Красноярском крае студентка родила ребенка и выбросила его в мусорку
Семнадцатилетняя студентка колледжа родила в туалете общежития и выбросила ребенка в мусорку в красноярском городе Канск, возбуждено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:04:00+03:00
2025-02-25T21:05:00+03:00
происшествия
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
КРАСНОЯРСК, 25 фев – РИА Новости. Семнадцатилетняя студентка колледжа родила в туалете общежития и выбросила ребенка в мусорку в красноярском городе Канск, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, роды наступили 23 февраля, 17-летняя студентка колледжа, находясь на 37-й неделе беременности, самостоятельно родила в туалете общежития, а после положила ребенка в пакет и выбросила в мусор в этом же туалете. "Следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка", по факту обнаружения тела новорождённого ребёнка в туалете одного из общежитий города Канска", - говорится в сообщении. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления факта – был ли ребёнок мертворожденным или живорожденным. Следователям девушка рассказала, что не понимала, что была беременна, уточнили в пресс-службе регионального СК журналистам. Телесных повреждений на ребенке не было, в полицию обратились её однокурсницы. Это уже второй случай за месяц в Красноярском крае, когда несовершеннолетние девушки самостоятельно родили и выбросили новорожденных в мусорку. Двенадцатого февраля краевая прокуратура сообщила, что 16-летняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод. Экспертиза тогда показала, что ребенок был живым.
https://ria.ru/20250212/shkolnitsa-1998869420.html
https://ria.ru/20241108/novosibirsk-1982612788.html
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае студентка родила ребенка и выбросила его в мусорку

В Красноярском крае студента родила в туалете и выбросила младенца в мусорку

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 25 фев – РИА Новости. Семнадцатилетняя студентка колледжа родила в туалете общежития и выбросила ребенка в мусорку в красноярском городе Канск, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, роды наступили 23 февраля, 17-летняя студентка колледжа, находясь на 37-й неделе беременности, самостоятельно родила в туалете общежития, а после положила ребенка в пакет и выбросила в мусор в этом же туалете.
Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Школьница из Красноярска родила ребенка и выбросила его в мусоропровод
12 февраля, 14:47
"Следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка", по факту обнаружения тела новорождённого ребёнка в туалете одного из общежитий города Канска", - говорится в сообщении.
Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления факта – был ли ребёнок мертворожденным или живорожденным.
Следователям девушка рассказала, что не понимала, что была беременна, уточнили в пресс-службе регионального СК журналистам. Телесных повреждений на ребенке не было, в полицию обратились её однокурсницы.
Это уже второй случай за месяц в Красноярском крае, когда несовершеннолетние девушки самостоятельно родили и выбросили новорожденных в мусорку. Двенадцатого февраля краевая прокуратура сообщила, что 16-летняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод. Экспертиза тогда показала, что ребенок был живым.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Новосибирске осудили мать, выбросившую младенца в мусорный бак
8 ноября 2024, 11:08
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала