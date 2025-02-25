https://ria.ru/20250225/musorka-2001587562.html

В Красноярском крае студентка родила ребенка и выбросила его в мусорку

В Красноярском крае студентка родила ребенка и выбросила его в мусорку - РИА Новости, 25.02.2025

В Красноярском крае студентка родила ребенка и выбросила его в мусорку

Семнадцатилетняя студентка колледжа родила в туалете общежития и выбросила ребенка в мусорку в красноярском городе Канск, возбуждено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T21:04:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 25 фев – РИА Новости. Семнадцатилетняя студентка колледжа родила в туалете общежития и выбросила ребенка в мусорку в красноярском городе Канск, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, роды наступили 23 февраля, 17-летняя студентка колледжа, находясь на 37-й неделе беременности, самостоятельно родила в туалете общежития, а после положила ребенка в пакет и выбросила в мусор в этом же туалете. "Следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка", по факту обнаружения тела новорождённого ребёнка в туалете одного из общежитий города Канска", - говорится в сообщении. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления факта – был ли ребёнок мертворожденным или живорожденным. Следователям девушка рассказала, что не понимала, что была беременна, уточнили в пресс-службе регионального СК журналистам. Телесных повреждений на ребенке не было, в полицию обратились её однокурсницы. Это уже второй случай за месяц в Красноярском крае, когда несовершеннолетние девушки самостоятельно родили и выбросили новорожденных в мусорку. Двенадцатого февраля краевая прокуратура сообщила, что 16-летняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод. Экспертиза тогда показала, что ребенок был живым.

https://ria.ru/20250212/shkolnitsa-1998869420.html

https://ria.ru/20241108/novosibirsk-1982612788.html

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происшествия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)