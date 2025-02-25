https://ria.ru/20250225/moskva-2001443488.html

В Москве за неделю выявили около тысячи случаев COVID-19

В Москве за неделю выявили около тысячи случаев COVID-19 - РИА Новости, 25.02.2025

В Москве за неделю выявили около тысячи случаев COVID-19

С 17 по 23 февраля в Москве выявлено 996 случаев COVID-19, умер один человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 25.02.2025

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здоровье - общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. С 17 по 23 февраля в Москве выявлено 996 случаев COVID-19, умер один человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 996, госпитализированы 46 человек, выздоровели 1020 человек, умер один человек", - говорится в сводке по столице.

https://ria.ru/20250218/orvi-1999946602.html

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