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В Москве при пожаре в подъезде дома спасли восемь человек
В Москве при пожаре в подъезде дома спасли восемь человек - РИА Новости, 25.02.2025
В Москве при пожаре в подъезде дома спасли восемь человек
Огнеборцы спасли восемь человек при пожаре в подъезде дома на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:20:00+03:00
2025-02-25T10:20:00+03:00
2025-02-25T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Огнеборцы спасли восемь человек при пожаре в подъезде дома на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. "На улице Академика Варги произошло загорание в подъезде 14-этажного жилого дома. В 7.51 пожар был ликвидирован, спасено восемь человек, трое из них дети", - сказал собеседник агентства. По его словам, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Тушили его 18 специалистов МЧС и 5 единиц техники.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре в подъезде дома спасли восемь человек
На юго-западе Москвы при пожаре в подъезде дома спасли восемь человек