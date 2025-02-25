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В Москве при пожаре в подъезде дома спасли восемь человек - РИА Новости, 25.02.2025
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10:20 25.02.2025 (обновлено: 11:52 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/moskva-2001428579.html
В Москве при пожаре в подъезде дома спасли восемь человек
В Москве при пожаре в подъезде дома спасли восемь человек - РИА Новости, 25.02.2025
В Москве при пожаре в подъезде дома спасли восемь человек
Огнеборцы спасли восемь человек при пожаре в подъезде дома на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 25.02.2025
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происшествия
москва
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Огнеборцы спасли восемь человек при пожаре в подъезде дома на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. "На улице Академика Варги произошло загорание в подъезде 14-этажного жилого дома. В 7.51 пожар был ликвидирован, спасено восемь человек, трое из них дети", - сказал собеседник агентства. По его словам, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Тушили его 18 специалистов МЧС и 5 единиц техники.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре в подъезде дома спасли восемь человек

На юго-западе Москвы при пожаре в подъезде дома спасли восемь человек

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПожар в подъезде дома на юго-западе Москвы. 25 февраля 2025
Пожар в подъезде дома на юго-западе Москвы. 25 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Пожар в подъезде дома на юго-западе Москвы. 25 февраля 2025
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Огнеборцы спасли восемь человек при пожаре в подъезде дома на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
"На улице Академика Варги произошло загорание в подъезде 14-этажного жилого дома. В 7.51 пожар был ликвидирован, спасено восемь человек, трое из них дети", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Тушили его 18 специалистов МЧС и 5 единиц техники.
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасли восемь человек
11 января, 19:10
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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