https://ria.ru/20250225/moskva-2001409924.html

В Москве в 2024 году установили более шести тысяч новых фонарей

В Москве в 2024 году установили более шести тысяч новых фонарей - РИА Новости, 25.02.2025

В Москве в 2024 году установили более шести тысяч новых фонарей

Специалисты комплекса городского хозяйства установили в 2024 году на территориях объектов социальной сферы более 6 тысяч новых фонарей, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T09:12:00+03:00

2025-02-25T09:12:00+03:00

2025-02-25T09:12:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

тинао

петр бирюков

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в 2024 году на территориях объектов социальной сферы более 6 тысяч новых фонарей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования комфортной городской среды, количество осветительных приборов в системах наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки Москвы ежегодно растет и уже превышает 1 миллион. Организация надежного и качественного освещения территорий объектов социальной сферы находится на особом контроле, только в 2024 году установили там более 6 тысяч дополнительных опор освещения", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что больше всего новых фонарей появилось в ТиНАО, Южном и Юго-Западном административных округах столицы. "В этих опорах используются энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп. Около детских садов устанавливаем торшеры высотой по 4,5 метра, на школьных и спортивных площадках - восьмиметровые складывающиеся опоры, эксплуатация которых не требует применения спецтехники", - отметил Бирюков. Он напомнил, что все фонари в Москве постепенно оборудуются умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.

https://ria.ru/20240912/moskva-1972262160.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков