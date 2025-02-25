https://ria.ru/20250225/moskva-2001409924.html
В Москве в 2024 году установили более шести тысяч новых фонарей
В Москве в 2024 году установили более шести тысяч новых фонарей - РИА Новости, 25.02.2025
В Москве в 2024 году установили более шести тысяч новых фонарей
Специалисты комплекса городского хозяйства установили в 2024 году на территориях объектов социальной сферы более 6 тысяч новых фонарей, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T09:12:00+03:00
2025-02-25T09:12:00+03:00
2025-02-25T09:12:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
тинао
петр бирюков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в 2024 году на территориях объектов социальной сферы более 6 тысяч новых фонарей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования комфортной городской среды, количество осветительных приборов в системах наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки Москвы ежегодно растет и уже превышает 1 миллион. Организация надежного и качественного освещения территорий объектов социальной сферы находится на особом контроле, только в 2024 году установили там более 6 тысяч дополнительных опор освещения", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что больше всего новых фонарей появилось в ТиНАО, Южном и Юго-Западном административных округах столицы. "В этих опорах используются энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп. Около детских садов устанавливаем торшеры высотой по 4,5 метра, на школьных и спортивных площадках - восьмиметровые складывающиеся опоры, эксплуатация которых не требует применения спецтехники", - отметил Бирюков. Он напомнил, что все фонари в Москве постепенно оборудуются умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.
https://ria.ru/20240912/moskva-1972262160.html
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тинао
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков
В Москве в 2024 году установили более шести тысяч новых фонарей
Бирюков: на территориях соцобъектов установили более шести тысяч новых фонарей
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили в 2024 году на территориях объектов социальной сферы более 6 тысяч новых фонарей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования комфортной городской среды, количество осветительных приборов в системах наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки Москвы ежегодно растет и уже превышает 1 миллион. Организация надежного и качественного освещения территорий объектов социальной сферы находится на особом контроле, только в 2024 году установили там более 6 тысяч дополнительных опор освещения", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что больше всего новых фонарей появилось в ТиНАО, Южном и Юго-Западном административных округах столицы.
"В этих опорах используются энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп. Около детских садов устанавливаем торшеры высотой по 4,5 метра, на школьных и спортивных площадках - восьмиметровые складывающиеся опоры, эксплуатация которых не требует применения спецтехники", - отметил Бирюков.
Он напомнил, что все фонари в Москве постепенно оборудуются умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.