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МВД предупредило о новых схемах телефонных мошенников - РИА Новости, 25.02.2025
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16:00 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/moshenniki-2001529236.html
МВД предупредило о новых схемах телефонных мошенников
МВД предупредило о новых схемах телефонных мошенников - РИА Новости, 25.02.2025
МВД предупредило о новых схемах телефонных мошенников
Один из новых приёмов телефонных мошенников - подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:00:00+03:00
2025-02-25T16:00:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Один из новых приёмов телефонных мошенников - подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники постоянно адаптируют и видоизменяют схемы. Один из приемов – подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации. Только за вчерашний день в подразделения полиции поступило по меньшей мере три заявления о действиях злоумышленников под личиной юристов или адвокатов", - говорится в сообщении. Лжеюристы действуют как и фейковые сотрудники госорганов, убеждают гражданина перевести средства или отдать их курьеру. "Юрист не может давать "устные указания" без договора. Статья 25 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" указывает, что адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем в форме договора гражданско-правового характера", - пояснили в в ведомстве.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о новых схемах телефонных мошенников

МВД предупредило о телефонных мошенниках, представляющихся юристами

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Один из новых приёмов телефонных мошенников - подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«
"Мошенники постоянно адаптируют и видоизменяют схемы. Один из приемов – подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации. Только за вчерашний день в подразделения полиции поступило по меньшей мере три заявления о действиях злоумышленников под личиной юристов или адвокатов", - говорится в сообщении.
Лжеюристы действуют как и фейковые сотрудники госорганов, убеждают гражданина перевести средства или отдать их курьеру.
"Юрист не может давать "устные указания" без договора. Статья 25 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" указывает, что адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем в форме договора гражданско-правового характера", - пояснили в в ведомстве.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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Вчера, 02:18
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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