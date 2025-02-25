https://ria.ru/20250225/moshenniki-2001529236.html

МВД предупредило о новых схемах телефонных мошенников

МВД предупредило о новых схемах телефонных мошенников - РИА Новости, 25.02.2025

МВД предупредило о новых схемах телефонных мошенников

Один из новых приёмов телефонных мошенников - подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:00:00+03:00

2025-02-25T16:00:00+03:00

2025-02-25T16:00:00+03:00

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Один из новых приёмов телефонных мошенников - подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники постоянно адаптируют и видоизменяют схемы. Один из приемов – подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации. Только за вчерашний день в подразделения полиции поступило по меньшей мере три заявления о действиях злоумышленников под личиной юристов или адвокатов", - говорится в сообщении. Лжеюристы действуют как и фейковые сотрудники госорганов, убеждают гражданина перевести средства или отдать их курьеру. "Юрист не может давать "устные указания" без договора. Статья 25 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" указывает, что адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем в форме договора гражданско-правового характера", - пояснили в в ведомстве.

https://ria.ru/20250225/gosduma-2001390813.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)