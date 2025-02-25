https://ria.ru/20250225/moshenniki-2001529236.html
МВД предупредило о новых схемах телефонных мошенников
МВД предупредило о новых схемах телефонных мошенников - РИА Новости, 25.02.2025
МВД предупредило о новых схемах телефонных мошенников
Один из новых приёмов телефонных мошенников - подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:00:00+03:00
2025-02-25T16:00:00+03:00
2025-02-25T16:00:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Один из новых приёмов телефонных мошенников - подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники постоянно адаптируют и видоизменяют схемы. Один из приемов – подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации. Только за вчерашний день в подразделения полиции поступило по меньшей мере три заявления о действиях злоумышленников под личиной юристов или адвокатов", - говорится в сообщении. Лжеюристы действуют как и фейковые сотрудники госорганов, убеждают гражданина перевести средства или отдать их курьеру. "Юрист не может давать "устные указания" без договора. Статья 25 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" указывает, что адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем в форме договора гражданско-правового характера", - пояснили в в ведомстве.
https://ria.ru/20250225/gosduma-2001390813.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_464:0:4240:2832_1920x0_80_0_0_c3e0278533c8a6b68ca4422e062f74b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предупредило о новых схемах телефонных мошенников
МВД предупредило о телефонных мошенниках, представляющихся юристами
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Один из новых приёмов телефонных мошенников - подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«
"Мошенники постоянно адаптируют и видоизменяют схемы. Один из приемов – подключение к обману "юриста по назначению", который обещает помочь гражданину в критической ситуации. Только за вчерашний день в подразделения полиции поступило по меньшей мере три заявления о действиях злоумышленников под личиной юристов или адвокатов", - говорится в сообщении.
Лжеюристы действуют как и фейковые сотрудники госорганов, убеждают гражданина перевести средства или отдать их курьеру.
"Юрист не может давать "устные указания" без договора. Статья 25 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" указывает, что адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем в форме договора гражданско-правового характера", - пояснили в в ведомстве.