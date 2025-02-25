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Мошенники заставили московскую студентку вынести из дома украшения и деньги - РИА Новости, 25.02.2025
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07:50 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/moshenniki-2001403263.html
Мошенники заставили московскую студентку вынести из дома украшения и деньги
Мошенники заставили московскую студентку вынести из дома украшения и деньги - РИА Новости, 25.02.2025
Мошенники заставили московскую студентку вынести из дома украшения и деньги
Телефонные мошенники обманули московскую студентку и заставили вынести из дома все ювелирные украшения и деньги, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 25.02.2025
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Телефонные мошенники обманули московскую студентку и заставили вынести из дома все ювелирные украшения и деньги, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, вечером 19 февраля в полицию обратилась 19-летняя студентка Российского технологического университета (РТУ МИРЭА), которая рассказала, что в течение дня ей звонили с неизвестных номеров в мессенджерах Telegram и WhatsApp. "Телефонные аферисты убедили девушку, что для того, чтобы сохранить в безопасности семейные деньги и ювелирные украшения, она должна все это передать курьеру. Как по итогу девушка и поступила", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что студентка передала курьеру более 41,6 тысячи евро, свыше 2 тысяч долларов, а также ювелирные украшения более чем на 1,6 миллиона рублей. "Материальный ущерб превысил 5,7 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
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РИА Новости
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происшествия, telegram, whatsapp inc.
Происшествия, Telegram, WhatsApp Inc.
Мошенники заставили московскую студентку вынести из дома украшения и деньги

Мошенники заставили студентку РТУ МИРЭА вынести из дома украшения и деньги

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Телефонные мошенники обманули московскую студентку и заставили вынести из дома все ювелирные украшения и деньги, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, вечером 19 февраля в полицию обратилась 19-летняя студентка Российского технологического университета (РТУ МИРЭА), которая рассказала, что в течение дня ей звонили с неизвестных номеров в мессенджерах Telegram и WhatsApp.
"Телефонные аферисты убедили девушку, что для того, чтобы сохранить в безопасности семейные деньги и ювелирные украшения, она должна все это передать курьеру. Как по итогу девушка и поступила", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что студентка передала курьеру более 41,6 тысячи евро, свыше 2 тысяч долларов, а также ювелирные украшения более чем на 1,6 миллиона рублей.
"Материальный ущерб превысил 5,7 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
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