https://ria.ru/20250225/moshenniki-2001403263.html

Мошенники заставили московскую студентку вынести из дома украшения и деньги

Мошенники заставили московскую студентку вынести из дома украшения и деньги - РИА Новости, 25.02.2025

Мошенники заставили московскую студентку вынести из дома украшения и деньги

Телефонные мошенники обманули московскую студентку и заставили вынести из дома все ювелирные украшения и деньги, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Телефонные мошенники обманули московскую студентку и заставили вынести из дома все ювелирные украшения и деньги, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, вечером 19 февраля в полицию обратилась 19-летняя студентка Российского технологического университета (РТУ МИРЭА), которая рассказала, что в течение дня ей звонили с неизвестных номеров в мессенджерах Telegram и WhatsApp. "Телефонные аферисты убедили девушку, что для того, чтобы сохранить в безопасности семейные деньги и ювелирные украшения, она должна все это передать курьеру. Как по итогу девушка и поступила", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что студентка передала курьеру более 41,6 тысячи евро, свыше 2 тысяч долларов, а также ювелирные украшения более чем на 1,6 миллиона рублей. "Материальный ущерб превысил 5,7 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

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