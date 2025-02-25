https://ria.ru/20250225/moshennik-2001430193.html
В Магаданской области семья перевела мошенникам несколько миллионов рублей
В Магаданской области семья перевела мошенникам несколько миллионов рублей - РИА Новости, 25.02.2025
В Магаданской области семья перевела мошенникам несколько миллионов рублей
Семья из Магаданской области перевела мошенникам, которые представились брокерами, 5 миллионов рублей в качестве инвестиций, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:23:00+03:00
2025-02-25T10:23:00+03:00
2025-02-25T10:23:00+03:00
магаданская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МАГАДАН, 25 фев - РИА Новости. Семья из Магаданской области перевела мошенникам, которые представились брокерами, 5 миллионов рублей в качестве инвестиций, сообщает УМВД России по региону. "Полицейские выяснили, что с гражданином связался "брокер", который объяснил, что такое биржа и инвестиции. В ходе общения собеседник уверял потерпевшего в надежности вложений и гарантировал получение прибыли в кратчайшие сроки… Когда обещанная прибыль так и не поступила на счета, мужчина понял, что попался на уловку мошенников. В общей сложности семья перевела киберпреступникам почти 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, для помощи житель региона обратился к своим племянницам, так что в мошенническую схему была вовлечена вся семья. "Спустя несколько дней "специалисты" предложили вывести полученную прибыль. Однако сделать это можно было только с использованием банковской карты третьего лица. За помощью в этом вопросе колымчанин обратился к своим племянницам. Не вникнув в ситуацию, родственницы доверились и предоставили свои банковские данные. Кроме этого, они решили тоже "инвестировать" свои денежные средства, причем, почти все – кредитные", - добавляется в сообщении. В УМВД региона начали проверку.
https://ria.ru/20250224/vtb-2001200209.html
https://ria.ru/20250225/moshenniki-2001403263.html
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Магаданская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Магаданской области семья перевела мошенникам несколько миллионов рублей
В Магаданской области семья перевела мошенникам пять миллионов рублей
МАГАДАН, 25 фев - РИА Новости. Семья из Магаданской области перевела мошенникам, которые представились брокерами, 5 миллионов рублей в качестве инвестиций, сообщает УМВД России по региону.
"Полицейские выяснили, что с гражданином связался "брокер", который объяснил, что такое биржа и инвестиции. В ходе общения собеседник уверял потерпевшего в надежности вложений и гарантировал получение прибыли в кратчайшие сроки… Когда обещанная прибыль так и не поступила на счета, мужчина понял, что попался на уловку мошенников. В общей сложности семья перевела киберпреступникам почти 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, для помощи житель региона обратился к своим племянницам, так что в мошенническую схему была вовлечена вся семья.
"Спустя несколько дней "специалисты" предложили вывести полученную прибыль. Однако сделать это можно было только с использованием банковской карты третьего лица. За помощью в этом вопросе колымчанин обратился к своим племянницам. Не вникнув в ситуацию, родственницы доверились и предоставили свои банковские данные. Кроме этого, они решили тоже "инвестировать" свои денежные средства, причем, почти все – кредитные", - добавляется в сообщении.
В УМВД региона начали проверку.