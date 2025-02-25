https://ria.ru/20250225/moshennik-2001430193.html

В Магаданской области семья перевела мошенникам несколько миллионов рублей

В Магаданской области семья перевела мошенникам несколько миллионов рублей - РИА Новости, 25.02.2025

В Магаданской области семья перевела мошенникам несколько миллионов рублей

Семья из Магаданской области перевела мошенникам, которые представились брокерами, 5 миллионов рублей в качестве инвестиций, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:23:00+03:00

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2025-02-25T10:23:00+03:00

магаданская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МАГАДАН, 25 фев - РИА Новости. Семья из Магаданской области перевела мошенникам, которые представились брокерами, 5 миллионов рублей в качестве инвестиций, сообщает УМВД России по региону. "Полицейские выяснили, что с гражданином связался "брокер", который объяснил, что такое биржа и инвестиции. В ходе общения собеседник уверял потерпевшего в надежности вложений и гарантировал получение прибыли в кратчайшие сроки… Когда обещанная прибыль так и не поступила на счета, мужчина понял, что попался на уловку мошенников. В общей сложности семья перевела киберпреступникам почти 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, для помощи житель региона обратился к своим племянницам, так что в мошенническую схему была вовлечена вся семья. "Спустя несколько дней "специалисты" предложили вывести полученную прибыль. Однако сделать это можно было только с использованием банковской карты третьего лица. За помощью в этом вопросе колымчанин обратился к своим племянницам. Не вникнув в ситуацию, родственницы доверились и предоставили свои банковские данные. Кроме этого, они решили тоже "инвестировать" свои денежные средства, причем, почти все – кредитные", - добавляется в сообщении. В УМВД региона начали проверку.

https://ria.ru/20250224/vtb-2001200209.html

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магаданская область

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магаданская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия